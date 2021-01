Frank de Boer: ‘Na de wedstrijd bedacht ik: die twee hebben geen bal gehad’

Vrijdag, 1 januari 2021 om 19:30 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:36

Frank de Boer ziet Oranje niet als een van de grote favorieten op het EK van komende zomer. In een interview met De Telegraaf schaart de bondscoach van Oranje zijn elftal in een categorie met vier andere landen, die in zijn ogen onderdoen voor de grootste kanshebbers, te weten België, Frankrijk, Spanje en Duitsland. Volgens De Boer zou Oranje tevreden mogen zijn als de halve finale wordt bereikt op de eindronde.

Als het EK zoals gepland plaatsvindt in twaalf verschillende landen, weet Oranje zich verzekerd van drie 'thuiswedstrijden' in Amsterdam tijdens de groepsfase. "Gezien de krachtsverhoudingen in Europa zouden we het met het bereiken van een plaats in de halve finale heel goed doen", blikt De Boer alvast vooruit. "België is voor mij de favoriet, met daarachter Frankrijk, Spanje en Duitsland. Wij zitten in het rijtje Engeland, Italië en Portugal, als we top zijn. Daarbij scheelt het of Virgil van Dijk erbij is. Hij is de beste verdediger van de wereld."

Een van de landen in de 'categorie' van Oranje stond op 14 oktober in de Nations League nog tegenover de ploeg van De Boer. Italië en Nederland remiseerden in Bergamo met 1-1 in de Nations League. Oranje koos destijds voor een andere tactiek dan tijdens het treffen van 7 september, toen Italië met 0-1 won in Amsterdam. Ronald Koeman had toen nog de leiding en hanteerde een 4-3-3-systeem; De Boer koos voor een 5-3-2-variant en daarmee was Oranje beter in staat om de Italianen het hoofd te bieden.

"Vooraf heb ik de vijf leidende internationals Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum, Memphis Depay, Frenkie de Jong en Daley Blind in ons hotel in Milaan bijeengeroepen en gezegd: ’Het is heel simpel. Gaan we het zo doen of zo?", zegt De Boer, die dus twee tactische plannen in gedachten had. "'Optie C zoals in Amsterdam is onbespreekbaar, dus het wordt A of B’. Hoewel het de tweede dag na de wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina was, moesten we het wel even trainen. Ze gingen er vol voor. De één-op-één was echt ongekend. Ze vlogen erop, joh! Van Dijk en Stefan de Vrij stonden tot aan het strafschopgebied van de tegenstander door te dekken met Frenkie de Jong en Blind daar vlak achter. Schitterend om te zien."

's Avonds riep De Boer de vijf 'leiders' opnieuw bij zich en vertelde hij dat beide varianten goed leken te gaan. "Omdat het gemakkelijker zou zijn om van plan A naar B te gaan, hebben we uiteindelijk voor A gekozen. Plan B was vol één-op-één, zoals Atalanta speelt", verklapt De Boer, die aangeeft dat de 'knappe prestatie' tegen Italië veel zegt over de kwaliteit van zijn selectie. "Niet alleen qua voetbal, maar dat ze zich ook tactisch kunnen aanpassen. Memphis en Luuk de Jong moesten continu de lijn naar hun middenvelders Jorginho en Marco Verratti afschermen. Na de wedstrijd bedacht ik: die twee hebben geen bal gehad. Verratti is ook gewisseld. Een fantastisch compliment voor Memphis en Luuk."