Ajax heeft drie belangrijke spelers terug tegen PSV; nog twee twijfelgevallen

Vrijdag, 1 januari 2021 om 17:00 • Jeroen van Poppel

Ajax kan in de topwedstrijd tegen PSV op zondag 10 januari beschikken over Noussair Mazraoui, David Neres en Mohammed Kudus, zo meldt De Telegraaf. Het drietal is voldoende hersteld van uiteenlopende blessures. Achter de namen van Brian Brobbey en Lassina Traoré staat nog een vraagteken.

Mazraoui kwakkelde de hele maand december met pijntjes. De rechtervleugelverdediger speelde in de Champions League wel mee tegen Atalanta en Liverpool, maar miste vorige maand alle Eredivisie-wedstrijden en het duel in de TOTO KNVB Beker tegen FC Utrecht. Neres liep begin december tegen Liverpool een kuitblessure op en miste de zes wedstrijden die daarna nog volgden.

Kudus viel eind oktober in het eerste duel met Liverpool zwaargeblesseerd uit, maar staat ruim drie maanden later dus voor zijn rentree. Brobbey viel op 9 december tegen Atlanta in de rust uit met een hersenschudding en is sindsdien afwezig, terwijl Traoré vier dagen eerder tegen FC Twente na de eerste helft geblesseerd afhaakte met een bovenbeenblessure.

Ajax begint na de winterstop aan een loodzwaar programma met wedstrijden tegen PSV (thuis), FC Twente (uit), Feyenoord (thuis) en AZ (uit). De doelstelling van de Amsterdammers is duidelijk. "Ten Hag heeft een selectie tot zijn beschikking, waarmee hij ook gewoon de titel moet pakken: de beste van Nederland", zegt journalist Mike Verweij. "Als het niét lukt om eerste te worden, dan zal er een stevige evaluatie plaatshebben. En dat kan Marc Overmars (directeur voetbalzaken, red.) hard en zakelijk. Maar dat is als, als, als. Waarom zou Ten Hag met zijn trackrecord geen kampioen worden?"