‘Bijna transfervrije Gianluigi Donnarumma start gesprekken in Engeland’

Vrijdag, 1 januari 2021 om 16:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:46

Gianluigi Donnarumma is met Chelsea in onderhandeling over een transfervrije overgang, zo meldt The West Ham Way, de bron die eerder de primeur had over de komst van Édouard Mendy naar The Blues. De 21-jarige Donnarumma beschikt bij AC Milan over een aflopend contract en is daarom vanaf vandaag vrij om met geïnteresseerde partijen te praten.

Chelsea heeft naar verluidt de gesprekken met Donnarumma voorzichtig geopend en hoopt de Italiaanse doelman ervan te overtuigen om per 1 juli naar Londen te komen. Eerder sprak Donnarumma tegenover DAZN de wens uit om bij AC Milan te blijven, maar de keeper heeft zijn contract nog altijd niet verlengd. "Het is geen probleem, ik wil langer bij Milan blijven", zei Donnarumma in november. "Mijn zaakwaarnemer Mino Raiola zal met de club praten."

Op dit moment strijkt Donnarumma zes miljoen euro per jaar op in Milaan. Raiola zou hebben gevraagd om een opwaardering naar zevenenhalf miljoen euro per jaar, terwijl i Rossoneri niet verder willen gaan dan zesenhalf miljoen euro. De doelman werd deze week door de Corriere della Sera ook al gelinkt aan Internazionale en Juventus, die serieuze belangstelling zouden hebben.

Het nieuws over de vermeende interesse van Chelsea is opvallend, omdat de Engelsen in september nog 24 miljoen euro overmaakten aan Stade Rennes voor Mendy. De Senegalees international werd de vervanger van Kepa Arrizabalaga, die na zijn eerste twee slechte seizoenen bij Chelsea naar de bank werd verwezen. Kepa is met een transfersom van tachtig miljoen euro, het bedrag dat Athletic Club voor hem ontving van Chelsea, nog altijd de duurste keeper ooit.