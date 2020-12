Justitie opent onderzoek naar recente aantijgingen over Neymar

Donderdag, 31 december 2020 om 11:05 • Dominic Mostert

Justitie in Brazilië doet onderzoek naar het feest dat Neymar volgens berichtgeving in Brazilië geeft in de laatste dagen van 2020. De aanvaller van Paris Saint-Germain zou in zijn villa in Mangaratiba een feest voor een groot aantal bezoekers organiseren, verspreid over meerdere dagen. De berichtgeving is echter tegenstrijdig, want een woordvoerder van Neymar ontkent dat de balvirtuoos een connectie heeft met het feest.

Het vermeende feest is controversieel, daar Brazilië zwaar is getroffen door het coronavirus. Bijna 194.000 mensen verloren dit jaar het leven sinds de start van de uitbraak. Volgens AFP zou het feest echter niet illegaal zijn, omdat de staat Rio de Janeiro, waar Mangaratiba zich in bevindt, privéfeestjes niet heeft verboden. Het lokale bestuur in Mangaratiba heeft bovendien niet de bevoegdheid om in te grijpen, zo klinkt het. Een helikopter van het persbureau uit Frankrijk vloog woensdag over het gebied waar de villa staat, maar trof geen tekenen van een feest aan.

Volgens de eerste berichtgeving van O Globo nodigde Neymar 500 mensen uit voor het feest. Maandag trad het bedrijf Agência Fábrica, dat het feest zou organiseren, met een bericht waarin werd gesproken over festiviteiten voor 150 personen. De naam van Neymar werd niet genoemd in dat statement, maar Braziliaanse media verzekerden dat het om zijn feest ging. Agência Fábrica benadrukte dat aanwezige gasten mondkapjes dragen, afstand tot elkaar bewaren en hun handen regelmatig wassen. Bovendien heeft het bedrijf dat het feest organiseert naar eigen zeggen toestemming gekregen van de overheid.

De openbaar aanklager in Rio de Janeiro laat in een statement weten dat er een onderzoek wordt gedaan naar 'diverse claims, gebaseerd op informatie afkomstig van de pers, over de evenementen die worden gesponsord door de voetballer Neymar'. Ook wordt Neymar en omwonenden gevraagd om duidelijkheid te verschaffen over 'het aantal gasten, de organisatie van de feestjes en gezondheidsmaatregelen die al dan niet zijn getroffen'. Volgens de eerste berichtgeving vindt het feest niet in de villa zelf plaats, maar in een ondergrondse discotheek die Neymar jaren geleden op hetzelfde terrein liet bouwen.