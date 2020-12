‘Koeman gaat ondanks zes speelminuten voorlopig voor verhuur liggen’

Woensdag, 30 december 2020 om 16:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:41

Barcelona heeft vooralsnog geen plannen om Riqui Puig in januari te verhuren, zo meldt Fabrizio Romano. De 21-jarige middenvelder komt onder trainer Ronald Koeman nauwelijks aan spelen toe en wordt al tijden aan een (tijdelijk) vertrek gelinkt. Barcelona wil niet meewerken aan een verhuur en gaat voorkomen dat Puig transfervrij kan vertrekken.

Puig heeft in principe een contract tot het einde van dit seizoen, maar Barcelona heeft eenzijdige optie om de verbintenis met twee jaar te verlengen. De Catalanen zullen die optie nog voor ingang van 2021 lichten, zodat Puig niet om tafel kan met geïnteresseerde partijen voor een transfervrij vertrek. Barcelona is vermoedelijk wel bereid om te luisteren naar koopaanbiedingen, maar wil dat daar wel een transfersom tegenover staat.

Aan het einde van vorig seizoen veroverde Puig onder trainer Quique Setién een basisplaats, maar sinds de komst van Koeman is de middenvelder volledig uit beeld geraakt in Barcelona. Puig kwam in competitieverband tot twee uiterst korte invalbeurten van in totaal slechts zes minuten. In de Champions League mocht de Spaans jeugdinternational ook drie keer invallen, in dat toernooi kwam hij in totaal tot 78 speelminuten.

AC Milan informeerde volgens Sky Italia naar de beschikbaarheid van Puig, terwijl ook FC Porto belangstelling zou hebben in een huurperiode. Voorlopig worden die clubs dus in de wachtkamer gezet. Al het hele seizoen botert het niet tussen Puig en Koeman. In september heeft de oefenmeester de middenvelder volgens El País ten overstaan van de volledige spelersgroep beschuldigd van lekken naar de media.