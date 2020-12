‘Boze Koeman haalt ten overstaan van hele selectie uit naar lekkende speler’

Ronald Koeman heeft in september, voorafgaand aan de finale van de Joan Gamper Trofee, flink uitgehaald naar Riqui Puig, zo weet El País zondag te onthullen. De Barcelona-coach besloot om de middenvelder niet in te schrijven voor LaLiga. Daarnaast werd aangedrongen op een verhuurperiode bij een andere club. De mededeling werd vervolgens al snel uitgelicht in de Spaanse media. De boze Koeman beschuldigde Riqui Puig vervolgens van lekken richting de media, zo klinkt het vanuit Spanje.

"Jij bent een lek", zou Koeman ten overstaan van de Barcelona-spelers hebben geroepen naar Riqui Puig, die op de tribune moest plaatsnemen tijdens het duel met Elche. Volgens bovengenoemde krant was een gedeelte van de Catalaanse selectie zeer te spreken over de harde aanpak van de Nederlandse coach, die de discipline flink heeft aangehaald in het Camp Nou. Er waren klaarblijkelijk ook spelers die zo hun twijfels hadden. Toen details over het telefoongesprek tussen Koeman en de inmiddels naar Atlético Madrid vertrokken Luis Suárez op straat kwamen te liggen, bleef een uitbrander voor de aanvaller uit Uruguay uit. Desondanks vindt het overgrote deel van de selectie het een goede zaak dat Koeman van elke speler een voorbeeldige houding eist.

Koeman geeft toe: "Het zijn zware tijden voor de fans"

Suárez en zeker ook Messi genoten onder Ernesto Valverde en Quique Setién, de twee voorgangers van Koeman, teveel vrijheid, zo was het oordeel van de Barcelona-selectie. Er was met name ergernis over het feit dat de aanvallers hun verdedigende taken niet uitvoerden. Met het vertrek van Suárez, Arturo Vidal en Ivan Rakitic werd de spanning volgens El País in de kleedkamer al een stuk minder. Er kwamen echter al snel geluiden over de vermeende moeizame relatie tussen Koeman en Griezmann, die in de pers liet optekenen dat de Franse bondscoach Didier Deschamps wél weet waar hij de aanvaller moet opstellen.

Koeman benadrukt evenwel dat de werkrelatie met de spelers van Barcelona nog steeds goed is, ondanks de wisselvallige resultaten in LaLiga. "Ik voel steun van de spelers. Ik heb altijd respect voor voetballers en ik steun ze waar mogelijk", zo klonk het onlangs in de Spaanse media. Er werd echter ook gelijk een kanttekening geplaatst. "Maar als er fouten worden gemaakt, moet dat wel gewoon besproken kunnen worden. Ik maak een speler niet zomaar met de grond gelijk. Als ik iets in het openbaar zeg over een speler, heb ik dat intern allang besproken met die persoon", aldus Koeman, die ook geen klachten heeft ontvangen over de speelwijze van Barcelona: "Ik praat elke dag met de spelers en over het spelsysteem hoor ik nooit rare dingen."