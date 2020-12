Gouden wissel levert Arsenal broodnodige zege op; Leeds haalt enorm uit

Arsenal heeft dinsdagavond weten te winnen van Brighton & Hove Albion. De ploeg van manager Mikel Arteta maakte weinig indruk, maar had genoeg aan een doelpunt van Alexandre Lacazette: 0-1. De Franse spits had na zijn invalbeurt slechts 21 seconden nodig om het doel te vinden. Bij Brighton startte Davy Pröpper in de basis, zijn eerste wedstrijd na drie maanden van blessureleed. Verder was Leeds United enorm op schot tegen West Bromwich Albion, dat liefst vijf doelpunten moest incasseren: 0-5.

Brighton & Hove Albion - Arsenal 0-1

Er vielen nauwelijks hoogtepunten te noteren in de eerste 45 minuten in het Amex Stadium. Beide ploegen leken verstoken van ideeën en Arsenal slaagde er zelfs niet in om één schot op doel te plaatsen. Brighton, waar Joël Veltman terugkeerde in de basis als rechtsback, dwong Arsenal-doelman Bernd Leno aan het einde van de eerste helft wél tot een redding. Het was Alireza Jahanbakhsh, die als spits startte, die het probeerde met een schot vanaf de linkerkant van het zestienmetergebied.

Na rust volgde wél direct gevaar voor beide doelen. Lewis Dunk slaagde er na een corner niet in om van dichtbij te scoren namens Brighton, terwijl Pierre-Emerick Aubameyang na een vlijmscherpe counter van Arsenal op doelman Robert Sánchez stuitte. Twee minuten later mikte Martinelli namens de bezoekers net over. In de 66ste minuut kwam Lacazette binnen de lijnen voor de Braziliaan en dat bleek een gouden greep van manager Mikel Arteta. Bukayo Saka begon vanaf eigen helft aan een lange dribbel, die hij aangekomen bij het strafschopgebied beëindigde met een goede pass naar Lacazette. De Franse spits kreeg alle tijd om aan te nemen en zocht kalm de rechteronderhoek uit: 0-1.

West Bromwich Albion – Leeds United 0-5

Al na negen minute keek interim-manager Sam Allardyce met West Bromwich tegen een achterstand aan. Romaine Sawyers wilde de bal terugspelen op zijn doelman Sam Johnstone, maar die stond naast zijn doel en kon de pass daardoor niet aannemen: 0-1. Na een half uur spelen verdubbelde Leeds de voorsprong. Ezgjan Alioski pikte een afvallende bal op en haalde vanaf de rand van de zestien verwoestend uit: 0-2.

Nog voor rust maakte Leeds United aan alle illusies van West Bromwich een einde. Jack Harrison zette een een-twee op met Patrick Bamford, kapte zijn man achter zijn standbeen uit en vond vanbinnen de zestien de kruising: 0-3. Nog in de eerste helft maakte Rodrigo Moreno er 0-4 van. De spits kreeg een lage pass vanaf rechts van Mateusz Klich en trof met een laag schot via het lichaam van Dara O'Shea doel: 0-4. In de tweede helft werd het nog 0-5, toen Raphina van rechts naar binnen kwam en vanaf de rand van de zestien hard de verre kruising vond.

Burnley - Sheffield United 1-0

In de eerste helft waren de teams van Sean Dyche en Chris Wilder aan elkaar gewaagd en zorgde een enkel doelpunt voor het klassenverschil. Na iets meer dan een half uur spelen zette Ben Mee zijn hoofd tegen de bal na een corner van Robbie Brady: 1-0. Daarvoor was Burnley, met Erik Pieters in de basis, via Ashley Barnes dicht bij een goal geweest. Het bezoek had pech dat een kopbal van Rhian Brewster van de doellijn werd gehaald. In de tweede helft was Sheffield United veel actiever en werd Burnley meer teruggedrongen op eigen helft. De hekkensluiter kreeg kansen via David McGoldrick, George Baldock en John Fleck, maar een doelpunt zat er niet in. Burnley neemt zodoende enigszins afstand van de degradatiezone, terwijl the Blades op twee schamele punten blijven steken.

Southampton - West Ham United 0-0

De beste kansen in de eerste helft waren voor Southampton, dat het vanwege coronaperikelen moest stellen zonder manager Ralph Hasenhuttl. Danny ings dacht de thuisploeg vroeg in de wedstrijd op voorsprong te zetten, maar werd teruggefloten vanwege buitenspel in de aanloop. Theo Walcott kapte vanaf rechts naar binnen, zijn schot ging echter nipt voorlangs. Gaandeweg de eerste helft ging het beter lopen bij West Ham United, dat met een kopbal van Ryan Fredericks gevaarlijk werd. Na rust probeerde Walcott het opnieuw met een schot van afstand, dat door doelman Lukasz Fabianski werd gekeerd. In de slotfase kreeg Saïd Benrahma namens West Ham United nog een grote kans, maar hij stuitte op het blok van doelman Alex McCarthy.