Galatasaray stopt opmars onder Abdullah Avci en grijpt koppositie

Daniel Cabot Kerkdijk 26 december 2020

Galatasaray overnacht als koploper van de Süper Lig. Het team van trainer Fatih Terim was zaterdag een maatje te groot voor Trabzonspor, dat pas de eerste nederlaag in zeven competitieduels onder leiding van Abdullah Avci leed: 0-2. Door de overwinning heeft Galatasaray na veertien speeldagen in de Turkse competitie twee punten meer dan Alanyaspor, dat zondag bij Gaziantep competitieduel nummer vijftien speelt en zodoende als koploper het kalenderjaar kan afsluiten.

De eerste helft leek doelpuntloos te eindigen, maar een heerlijke aanval vlak voor rust stond aan de basis van de openingsgoal. Emre Kilinc ging na een aanval over rechts een één-twee met Ogulcan Caglayan in het strafschopgebied aan, waarna hij de bal na een heerlijk hakje terugkreeg en vervolgens op doelman Ugurcan Cakir stuitte. In de rebound schoot Arda Turan de bal alsnog in het doel van Trabzonspor: 0-1.

Galatasaray, met Ryan Donk in de basis en zonder de geblesseerde Ryan Babel, kwam tien minuten na de onderbreking opnieuw tot scoren. Arda Turan veroverde de bal ter hoogte van de middenlijn, waarna Omer Bayram een heerlijke pass richting Caglayan gaf. De aanvaller passeerde Cakir, al leek het doelpunt wegens buitenspel afgekeurd te worden. De VAR oordeelde echter dat Caglayan in een rechtmatige positie stond: 0-2. Trabzonspor blijft voorlopig negende op de ranglijst.