Besiktas wint ondanks werelddoelpunt Ryan Donk ruim van Kasimpasa

Zaterdag, 3 juni 2023 om 20:10 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:42

Besiktas heeft zaterdagavond een overtuigende zege geboekt in de Turkse Süper Lig. De ploeg van trainer Senol Günes was met liefst 2-5 te sterk voor middenmoter Kasimpasa. Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Tayfur Bingol en Atiba Hutchinson verzorgden de doelpuntenproductie bij de bezoekers. Kasimpasa-verdediger Ryan Donk zorgde tussendoor voor de 2-4, door via een heerlijke streep en de onderkant van de lat raak te schieten. Het als derde geklasseerde Besiktas staat nu in punten gelijk met nummer twee Fenerbahçe, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft.

Bijzonderheden

Besiktas kwam na een kleine twintig minuten spelen op voorsprong via Fernandes. De Portugees profiteerde optimaal van een afvallende bal: 0-1. Tien minuten later stond de tweede treffer van de avond op het scorebord. Tosun was zijn directe tegenstander de baas en schoof in de korte hoek beheerst binnen: 0-2. Vlak na rust gooide Besiktas het duel in het slot. Opnieuw speelde Tosun een hoofdrol, al was hij dit keer de man van de assist. De spits legde de bal via een fraaie hakbal klaar voor Aboubakar, die vervolgens de bovenhoek vond: 0-3.

GOL! 86' Ryan Donk ??????

Füze yolladi. Besiktas sezonun en güzel golünü yedi. pic.twitter.com/D6uHvERsUJ — 442 FENER (@442fener) June 3, 2023

Aytac Kara bracht de spanning nog even terug middels een knappe kopbal, maar het bleek slechts een korte opleving van de thuisploeg. Tien minuten voor tijd stuurde Fernandes Bingol weg, die koos voor de linkerhoek: 1-4. De mooiste goal van de avond kwam op naam van Donk, die zijn heerlijke knal via de onderkant van de lat tegen de touwen zag slaan: 2-4. Dat leek ook de eindstand te worden, ware het niet dat Besiktas diep in blessuretijd een strafschop kreeg. Ex-PSV'er Hutchinson benutte het buitenkansje: 2-5.