Twee sleutelspelers van Man City missen drie duels door corona

Jeroen van Poppel 25 december 2020 • Laatste update: 13:57

Manchester City wordt tijdens de feestdagen geconfronteerd met een coronauitbraak. The Citizens moeten het voorlopig stellen zonder de besmette Gabriel Jesus en Kyle Walker, zo maakt de Engelse topclub bekend via de officiële kanalen. Ook twee leden van de technische staf zijn besmet geraakt. Het viertal moet tien dagen in quarantaine.

De coronabesmettingen van Gabriel Jesus en Walker komen voor Manchester City op een ongelukkig moment. De nummer acht van de Premier League moet de spits en rechtsback vermoedelijk de komende drie competitiewedstrijden missen. Het gaat om de thuiswedstrijd tegen Newcastle United (komende zaterdag) en de uitduels bij Everton (komende dinsdag) en Chelsea (zondag 3 januari). Mogelijk zijn Gabriel Jesus en Walker op 6 januari weer inzetbaar, als City in de EFL Cup op bezoek gaat bij stadgenoot Manchester United.

Gabriel Jesus en Walker en de twee stafleden testten deze week positief op corona en zijn daarom voor tien dagen in zelfisolatie gegaan. Het viertal houdt zich verder aan de geldende coronaprotocollen van de Premier League en de Britse overheid, zo meldt Manchester City. In het Verenigd Koninkrijk is het coronavirus de laatste weken opgelaaid. Donderdag werden in het land ruim 39 duizend positieve gevallen gemeld, het tweede hoogste aantal sinds de pandemie begon.

Manchester City kan de afwezigheid van rechtsback Walker opvangen met João Cancelo, die dinsdag in de EFL Cup op bezoek bij Arsenal (1-4 winst) ook al in de basis startte. Tegenover de afwezigheid van spits Gabriel Jesus staat dat Sergio Agüero hersteld is van een lange periode van blessureproblemen. Agüero mist echter nog wedstrijdritme en zal daarom zeker niet alle komende duels inzetbaar zijn.