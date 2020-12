Gullit had rel met Derksen anders aangepakt: ‘Dat is niet de makkelijkste weg’

Jeroen van Poppel 24 december 2020

Meerdere spelers van Oranje, Jong Oranje en de Oranjeleeuwinnen spraken zich afgelopen zomer uit tegen Veronica Inside nadat het voetbalpraatprogramma in opspraak was geraakt wegens een racisme-discussie. In een interview met het Algemeen Dagblad zegt Ruud Gullit donderdag graag de dialoog te zijn aangegaan met Johan Derksen. De oud-assistent-trainer van Oranje blikt met het dagblad uitgebreid terug op het afgelopen jaar, waarin de wereld naast het coronavirus in de ban was van Black Lives Matter demonstraties en de eeuwige strijd tegen racisme.

Op Twitter spraken spelers als Virgil van Dijk en Merel van Dongen zich afgelopen zomer openlijk uit tegen het televisieprogramma van presentator Wilfred Genee, waarna geen interviews meer werden afgegeven door de Oranje internationals. Als voormalig aanvoerder van Oranje had Gullit het anders aangepakt. "Ik geloof niet in het boycotten van wat dan ook. Als aanvoerder was ik juist de dialoog aangegaan met Johan Derksen", vertelt Gullit. "Zonder emoties, gewoon met argumenten. Maak duidelijk hoe je het voelt, hoe jij tegen zo'n grap en tegen dit onderwerp aankijkt. Alleen door naar elkaar te luisteren, ontstaat er begrip. Dat is niet de makkelijkste weg, maar het is sterker dan de deur dichtgooien."

Een aantal weken voor de boycot namen Denzel Dumfries en Memphis Depay deel aan een Black Lives Matter demonstratie in Rotterdam. Een goed signaal, vindt Gullit. "Los van dat het qua anderhalvemeterregels misschien niet verstandig was, vind ik het alleen maar mooi als voetballers zich uitspreken", aldus de tweevoudig wereldvoetballer van het jaar. "Maak je vooral hard voor je idealen, want als voetballer heb je het podium. Ik heb me dat zelf ook vaak gerealiseerd in mijn spelerstijd, toen Apartheid nog bestond in Zuid-Afrika, en Nelson Mandela jarenlang werd vastgezet op Robben-eiland. Het raakte me, dus ik probeerde me uit te spreken. De bevlogenheid van Memphis en Dumfries, dat is toch goed? Of willen we voetballers die zich niks meer zeggen, die nergens voor staan?"

Gullit, die onlangs in Rondo nog in een verhitte discussie raakte met Jack van Gelder en Youri Mulder naar aanleiding van het vermeende racistische incident tijdens de Champions League-wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Istanbul Basaksehir, nam dit jaar zitting in de zogenoemde commissie Mijnals. Deze commissie, samengesteld door de KNVB, komt een aantal keer per jaar samen en voorziet de voetbalbond van adviezen om racisme uit te bannen. Gullit werd voor de werkgroep benaderd door Humberto Tan. "Het is aan ons als commissie Mijnals de taak om mensen, in dit geval bij de KNVB, eens op een andere manier naar de materie te laten kijken. Dingen aanstippen. Zaken vanuit een ander perspectief belichten."