Bizot aangepakt op sociale media na interview: ‘Fantastisch. Kijk. Hoppa’

Dominic Mostert 23 december 2020 • Laatste update: 20:50

Marco Bizot ontsnapte woensdag tijdens de competitiewedstrijd tussen AZ en Vitesse (3-1) tot tweemaal toe aan een sanctie van arbiter Bas Nijhuis. In de tweede helft van het duel plantte de doelman bij het uitkomen zijn knie op het lichaam van zowel Loïs Openda als Million Manhoef, maar Bizot is zich van geen kwaad bewust. In een interview met FOX Sports geeft hij aan dat hij zichzelf beschermde.

"Ik zag al wat berichtjes op mijn telefoon voorbij komen, dus ik denk dat ik enig idee heb waar dit interview over zal gaan", zegt de keeper als hij voor de camera verschijnt. Bij het zien van de beelden raakt Bizot niet onder de indruk. "Fantastisch. Kijk. Hoppa. Ik riep 'los' en dan weten spelers dat de keeper uitkomt. Dan probeer je jezelf te beschermen en dan loop je tegen elkaar aan. Hij liep nu tegen mijn knie aan, normaal heeft zo'n speler ook weleens een been vooruit. Gevaarlijk? Als het verkeerd gaat, is het gevaarlijk. Maar het ging goed."

AZ-keeper Marco Bizot kwam twee keer hard in aanraking met een speler van Vitesse. "Hij liep hard tegen mijn knie aan" pic.twitter.com/new1W8zc7H — FOX Sports (@FOXSportsnl) December 23, 2020

Collega-doelman Remko Pasveer is het eens met Bizot als het aankomt op de eerste situatie met Openda. De AZ'er plukte een bal uit de lucht, hief zijn benen omhoog en kwam in contact met de aanvaller van AZ. "Zijwaarts beschermen mag wel, maar op de speler gericht mag niet. De eerste valt wel mee", vindt Pasveer. Hij voegt eraan toe dat Bizot wel bestraft had kunnen worden voor het contact met Manhoef. Bij die confrontatie raakte Bizot het bovenlichaam van de invaller "Hier zet hij hem er behoorlijk op. Maar goed, daar verliezen we de wedstrijd niet op. Al is het wel een kans om de aansluiting te vinden."

Op sociale media klinkt verontwaardiging over de laconieke wijze waarop Bizot reageert op de twee momenten. Veel gebruikers op Twitter spreken van 'bewuste' acties van de keeper en een enkeling trekt zelfs de vergelijking met een bekende charge van Harald Schumacher tijdens het WK 1982. Enkele socialmediagebruikers hopen dat de aanklager betaald voetbal van de KNVB alsnog werk zal maken van de potentiële overtredingen.