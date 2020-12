Lilian Thuram schaamt zich: 'Ik vroeg mij af of dat echt mijn zoon was’

Lilian Thuram is geschrokken van het gedrag van zijn zoon Marcus. De middenvelder van Borussia Mönchengladbach spuugde afgelopen weekend tegenstander Stefan Posch van Hoffenheim in het gezicht en kreeg van de Duitse bond een schorsing van vijf wedstrijden opgelegd en 40.000 euro boete. Vader Lilian, die in het verleden furore maakte bij onder andere Juventus en AS Monaco, vertelt tegenover radiozender RCI dat hij zich schaamt voor zijn zoon.

Marcus nam na het incident contact op met zijn vader. “Marcus heeft mij verteld dat hij woedend was en dat hij zijn tegenstander beledigde en dat daarbij per ongeluk speeksel meekwam. ‘Papa’, zei hij. ‘Ik wil niet dat mensen denken dat ik opzettelijk op iemand heb gespuugd, want dat slaat nergens op.’ Hij accepteert de straf, want dit mag niet gebeuren op het voetbalveld.” Naast de fikse schorsing van de Duitse voetbalbond werd Thuram eerder al gestraft door zijn eigen club. Gladbach legde de Fransman een boete op in de vorm van een maandsalaris. Het bedrag wordt door de huidige nummer acht van de Bundesliga aan een goed doel geschonken.

Marcus Thuram kwam zaterdagavond via Twitter zelf al met excuses. "Er is vandaag iets gebeurd dat niet bij mijn karakter hoort en nooit had mogen gebeuren. Ik heb op een verkeerde manier gereageerd op een tegenstander, waarna iets per ongeluk gebeurde. Dit was niet de bedoeling. Ik bied aan iedereen mijn excuses aan: aan Stefan Posch, mijn ploeggenoten, mijn tegenstanders, mijn familie en iedereen die mijn reactie heeft gezien. Ik accepteer uiteraard alle consequenties die deze actie met zich mee zal brengen", zo besloot de schuldbewuste Thuram.

Vader Lilian, die in de zomer van 2008 zijn afscheid als voetballer aankondigde, heeft zich na zijn voetbalcarrière veelvuldig ingezet in de strijd tegen racisme en discriminatie in Frankrijk. Hij nam deel aan debatten, gaf lezingen en was actief als lid in de Hoge Raad voor Integratie. "Het is volkomen begrijpelijk dat dit zoveel aandacht in de media krijgt. Ik heb het zelf gezien en schrok enorm. Ik vroeg me zelfs af of dat echt mijn zoon was." Thuram senior speelde achtereenvolgens voor Monaco, Parma, Juventus en FC Barcelona. Daarnaast droeg hij tussen 1994 en 2008 het shirt van de Franse nationale ploeg.