Inter straft AC Milan mede dankzij wondergoal Thuram genadeloos hard af

Zaterdag, 16 september 2023 om 19:52 • Lars Capiau • Laatste update: 20:31

Internazionale heeft zaterdagavond de Milanese derby winnend afgesloten. Henrikh Mkhitaryan was met twee doelpunten en een assist de grote man aan Inter-zijde, maar de mooiste goal kwam op naam van Marcus Thuram. Ook Denzel Dumfries was met een assist weer belangrijk voor Inter, dat met een 2-0 voorsprong de kleedkamer inging. Na rust bracht Rafael Leão AC Milan terug in de wedstrijd, maar dankzij doelpunten van Mkhitaryan, Hakan Calhanoglu en Davide Frattesi bouwden i Nerazzurri in de tweede helft uit naar een afgetekende 5-1 overwinning. Inter blijft daarmee foutloos in de Serie A en pakt zo de koppositie terug.

Bij Inter kreeg Dumfries, die bij het Nederlands elftal een geweldige interlandperiode speelde, uiteraard een basisplaats toebedeeld van trainer Simone Inzaghi. Landgenoten Stefan de Vrij en Davy Klaassen begonnen op de bank. De Vrij viel een kwartier voor tijd in, waar Klaassen zijn debuut nog niet gegund werd. Bij AC Milan speelde basisklant Tijjani Reijnders 75 minuten mee. De enige verandering die trainer Stefano Pioli noodgedwongen moest doorvoeren vond achterin plaats. Simon Kjaer verving de geschorste Fikayo Tomori, die in het duel met AS Roma een rode kaart ontving.

??????! Wat een ????????????! ?? Marcus Thuram is de naam! De Fransman maakt een heer-lijke goal in de stadsderby ?? ??-??!#ZiggoSport #SerieA #InterMilan pic.twitter.com/MR61XdNlCT — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 16, 2023

Binnen vijf minuten opende Mkhitaryan namens Inter de score. Na goed voorbereidend werk van Thuram eindigde zijn voorzet bij Federico Dimarco, wiens matige schot door de Armeniër tot doelpunt werd gepromoveerd: 1-0. Na dertig minuten spelen was AC Milan dicht bij de gelijkmaker. Na een fraaie combinatie met Olivier Giroud soleerde Theo Hérnandez op wervelende wijze langs de Inter-defensie, maar uit balans wist de verdediger het leer niet op doel te krijgen. Kort daarna verdubbelde i Nerazzurri de marge.

Ditmaal was Dumfries belangrijk. De al naar voren gestoomde Nederlander kreeg op geweldige wijze de bal aangespeeld van Lautaro Martínez. De vleugelverdediger speelde de bal iets te ver weg bij Thuram, maar dat kon de Fransman niet deren. Hij sneed naar binnen en schoot het leer op fantastische wijze in de kruising: 2-0. Na de theepauze kwam AC Milan terug in de wedstrijd. Giroud vond Leão met een splijtende steekpass, die oog in oog met Yann Sommer niet faalde: 2-1. Het was het eerste doelpunt dat Inter incasseerde dit seizoen.

Het verzet van AC Milan werd echter snel de kop ingedrukt. Na en fraaie korte combinatie over de rechterflank opende Hakan Calhanogu de bal naar de andere kant, waar Martínez dreigde met een schot maar toch de bal aflegde op Mkhitaryan. De doelpoging van de Armeniër belandde, nadat deze aangeraakt werd door Malik Thiaw, achter Mike Maignan: 3-1. Het werd kort daarna nog erger voor de rood-zwarte Milanezen. Met een benutte strafschop maakte Calhanoglu 4-1, waarna Frattessi op aangeven van Mkhitaryan de eindstand op 5-1 bepaalde. Daarmee boekte Inter de vijfde derbyoverwinning op rij.