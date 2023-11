Zure nasmaak voor Frans wonderkind na eerste interlandgoal: kalenderjaar over

Zondag, 19 november 2023 om 11:22 • Wessel Antes • Laatste update: 11:39

Warren Zaïre-Emery komt dit kalenderjaar niet meer in actie, zo meldt L’Équipe zondag. De zeventienjarige middenvelder van Paris Saint-Germain beleefde zaterdagavond een memorabel debuut. Zaïre-Emery maakte direct zijn eerste interlanddoelpunt, maar moest de wedstrijd vervolgens staken vanwege een enkelblessure, die hem dus langere tijd aan de kant houdt.

Tijdens de persconferentie na afloop van de 14-0 zege op Gibraltar haalde bondscoach Didier Deschamps de situatie van Zaïre-Emery aan. “Dit was een perfecte avond, op de blessure van Zaïre-Emery na. De eerste informatie die ik heb gekregen is geruststellend, want er is geen breuk. Maar de schade van dit ongelooflijke geweld is wel zichtbaar.”

Warren Zaïre-Emery, ?????????????????? ???? ???????????? ???????? ???? ????????????`???? ????´??????????????, souffre d’une entorse de la cheville droite et quitte le rassemblement. Bon rétablissement Warren ??#FiersdetreBleus pic.twitter.com/qWECfmX4v6 — Equipe de France ?? (@equipedefrance) November 19, 2023

Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoelang Zaïre-Emery daadwerkelijk uit de roulatie is. Hij heeft het Franse trainingskamp inmiddels verlaten. Volgens L’Équipe komt het piepjonge toptalent in 2023 niet meer in actie. Daardoor mist hij onder meer de resterende Champions League-wedstrijden van PSG tegen Newcastle United en Borussia Dortmund.

Ook het duel om de Franse Supercup komt in gevaar voor Zaïre-Emery. Op 3 januari nemen PSG en Toulouse het tegen elkaar op. Het duel tussen de landskampioen en bekerwinnaar zou in eerste instantie al in augustus gespeeld worden in Thailand, maar werd uitgesteld vanwege de zorgwekkende gezondheid van King Rama X’s dochter. De Franse voetbalbond is overigens nog altijd op zoek naar een nieuw strijdtoneel voor de finale.

Voor Zaïre-Emery is er in ieder geval een einde gekomen aan een gedenkwaardig voetbaljaar. Het EK-kwalificatieduel tussen Frankrijk en Gibraltar begon zaterdagavond knotsgek. Les Bleus stonden al binnen vijf minuten met 2-0 voor, door een eigen doelpunt van Ethan Santos en een treffer van Marcus Thuram.

In de zestiende minuut maakte Zaïre-Emery bij de eerste paal alert een voorzet van Kingsley Coman af: 3-0. Juichen kon de middenvelder van PSG echter niet, want hij werd vlak na het raken van de bal getorpedeerd door een gestrekt been van Santos, die dus ook al een eigen doelpunt op zijn naam had gezet.

Zaïre-Emery ging met veel pijn naar de grasmat en werd meteen omringd door zijn ploeggenoten, die zich duidelijk zorgen maakten. Santos, de maker van de overtreding, kreeg een rode kaart, terwijl Zaïre-Emery werd vervangen door Youssouf Fofana. Frankrijk denderde vervolgens door en maakte liefst veertien doelpunten.

Ondanks zijn blessure kan de in 2006 geboren middenvelder terugkijken op een bijzondere avond. Dankzij zijn doelpunt werd Zaïre-Emery de jongste doelpuntenmaker voor Frankrijk in meer dan een eeuw. Helaas voor hem duurde zijn debuut echter korter dan verwacht.