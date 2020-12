Götze onthult gesprekken met grootmacht voor overstap naar PSV

Mario Götze verraste afgelopen zomer door bij PSV neer te strijken. De 28-jarige aanvallende middenvelder had echter ook kunnen kiezen voor Bayern München, de club waar hij tussen 2013 en 2016 eerder speelde. Götze onthult in een interview met Sport BILD dat hij gesprekken voerde met der Rekordmeister en nog altijd contact onderhoudt met Bayern-trainer Hansi Flick.

“We hebben afgelopen zomer openlijk gesproken over mijn toekomst en de plannen van Bayern. Ze zeiden dat ze me waardeerden als mens en als speler en dat ze me graag wilden terug halen”, geeft Götze te kennen. De 63-voudig Duits international was afgelopen zomer transfervrij, nadat zijn contract bij Borussia Dortmund afgelopen was. Ondanks dat Götze niet koos voor een terugkeer bij Bayern, heeft hij nog altijd contact met Flick.

“Maar Hansi heeft een strak schema bij Bayern, zoals ik ook bij PSV heb. Hij is een geweldige trainer. Het is indrukwekkend als je een team in het midden van het seizoen overneemt en naar de treble leidt”, stelt de aanvallende middenvelder, die tot afgelopen zomer zijn carrière doorbracht bij Borussia Dortmund en Bayern München. Götze sluit niet uit dat hij ooit terugkeert in Bundesliga of bij Borussia Dortmund. Vorig seizoen kwam hij weinig aan spelen toe bij die Borussen, waardoor de wegen van beide partijen scheidden.

“Beide opties zijn haalbaar, dus dat sluit ik niet uit. Maar ik ben nu in Eindhoven en volledig gefocust op onze doelen”, benadrukt Götze. In dertien wedstrijden verzorgde hij voorlopig vier doelpunten en drie assists. “Hoe gelukkig ik ben? Op een schaal van één tot tien ben ik onderweg naar een tien. Dat heeft simpelweg te maken met speeltijd. In januari was het nog een twee, nu is het een negen en binnenkort wellicht een tien. Aan de ene kant omdat ik veel speel, maar ook omdat we goed presteren in alle competities. Die combinatie zorgt voor een heel goed gevoel.”