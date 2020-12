Kraay verbijsterd om blunder van Manschot: ‘Jeroen, geef mij je fluit’

Jeroen van Poppel 18 december 2020 • Laatste update: 20:01

De tussenstand bij de wedstrijd tussen NAC Breda en FC Volendam was bij rust 0-0. Scheidsrechter Jeroen Manschot oefende daar grote invloed op uit, door in de 36ste minuut géén penalty toe te kennen aan de bezoekers. Het besluit van Manschot leidt tot ergernis en verbazing in de voetbalwereld.

In de 36ste minuut brak Volendam-speler Samuele Mulattieri door na een fraaie steekbal van Francesco Antonucci. De Italiaanse aanvaller was eerder bij de bal dan doelman Roy Kortsmit, die hem vol onderuit beukte. Manschot vond het echter niks en wuifde het met een grijns op zijn gezicht weg. "Dat Manschot een 200 procent penalty mist voor FC Volendam mist is al erg genoeg", vindt Mike Verweij van De Telegraaf op Twitter. "Dat hij het daarna vreselijk arrogant weglacht, zegt alles."

?? De brilstand nog op het bord bij NAC Breda tegen FC Volendam na 45 minuten spelen. De rol van scheidsrechter Jeroen Manschot is op z'n minst discutabel te noemen bij deze situatie tien minuten voor rust.. ?? FOX Sports 3 #?? #nacvol pic.twitter.com/jLTuDuUDBj — FOX Sports (@FOXSportsnl) December 18, 2020

Ook Hans Kraay junior is verbijsterd over de beslissing. "Je kan nog twijfelen of het erbinnen of erbuiten is, maar het is ook nog een keer erbinnen", zegt de analist in de studio van FOX Sports. "Dit kan je niet laten gaan. Dit kan je gewoon niet laten gaan! Als ik grensrechter of vierde man zou zijn, zou ik in de rust zeggen: 'Jeroen, geef mij de fluit. Ga lekker douchen, ga naar huis. Het is vandaag niet helemaal jouw dag. Kom even lekker bij.'"

Volgens Kraay junior is het overduidelijk: "Kortsmit komt veel te wild uit, NAC komt goed weg met géén penalty en géén rood." Kraay weet dat Manschot in Zeist als VAR enorm wordt gerespecteerd. "Wij hebben van die trainingsdagen gehad bij de VAR (met het analistengilde in Nederland, red.), wat best een moeilijk spel is, 'VAR'en'. Manschot wordt alom gerespecteerd en gezien als 'koning VAR'. Maar dat wil niet zeggen dat je niet heel slecht kan fluiten. Hier zit hij er echt zo verschrikkelijk naast."