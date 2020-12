‘Heb ik na Onana en Blind het meeste gespeeld namens Ajax? Echt?’

Perr Schuurs is in de eerste maanden van dit seizoen uitgegroeid tot een vaste waarde in de achterhoede van Ajax. De pas 21-jarige centrale verdediger is na Daley Blind (902) en André Onana (1080) zelfs de speler met de meeste speelminuten (869) namens de Amsterdamse club in de Eredivisie. Het is een statistiek die enigszins voor verbazing zorgt bij Schuurs.

"Echt? Heb ik na Andre en Daley het meeste gespeeld namens Ajax in de Eredivisie?", vraagt de verraste Schuurs zich af in een interview op de clubsite. "Dat wist ik niet. Dat zegt me wel dat ik goed bezig ben en dat ik veel vertrouwen krijg van de trainer en alle mensen binnen de club." Schuurs staat tot dusver op elf duels in de Eredivisie en zes optredens in de groepsfase van de Champions League. Daarnaast speelde de mandekker woensdag tegen FC Utrecht (5-4) zijn eerste bekerwedstrijd van deze jaargang.

Schuurs geniet van het vertrouwen dat hij krijgt van trainer Erik ten Hag, al is hij vanwege de overvolle speelkalender ook wel toe aan de winterstop, die in totaal twee weken duurt. "Dit is mijn eerste seizoen bij Ajax waarin ik alles speel. Een rustperiode kan ik wel gebruiken", beaamt de Limburgse verdediger. "Overigens ga ik niet zoveel doen in de winterstop. Dat kan ook helemaal niet in deze tijd. Iedereen heeft zich aan de RIVM-regels te houden. Gelukkig is er wel de mogelijkheid om familie te bezoeken. Dat ga ik ook zeker doen. Ik ben een lange tijd niet bij mijn ouders en zussen geweest. Ik heb er zin in om die even te zien."

Voor Schuurs is het een geslaagde eerste seizoenshelft geweest. "Na het voorseizoen wilde ik een vaste basisplek bemachtigen", blikt de jonge Ajacied terug op de voorbije voetbalmaanden. "Dat heb ik voor mekaar gekregen. Dat geeft een bepaalde vastigheid. Nu is het belangrijk voor mijn eigen ontwikkeling om die lijn door te trekken", aldus Schuurs, die met Ajax zondagmiddag aantreedt tegen ADO Den Haag.