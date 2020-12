Arnold Bruggink raadt veelbesproken transfer af voor Ajax na bekerzege

Kjell Scherpen beleefde woensdagavond een tumultueus debuut voor Ajax. De keeper had een basisplaats tegen FC Utrecht en incasseerde vier doelpunten (5-4); met name bij het derde doelpunt van de bezoekers was zijn optreden ondermaats. "Ja, hij zag er niet goed uit. Helder", beaamt trainer Erik ten Hag in gesprek met FOX Sports.

Halverwege de tweede helft, bij een stand van 3-3, had Scherpen de bal niet klemvast na een voorzet van Gyrano Kerk. In tweede instantie kreeg hij de bal opnieuw niet onder controle, waardoor Moussa Sylla er 3-4 van kon maken. In de studio van FOX Sports spreekt Kenneth Perez van een ‘grote fout’. Arnold Bruggink neemt het echter op voor de twintigjarige sluitpost. Bruggink is het niet helemaal eens met Hans Kraay junior, die eind vorige maand stelde dat Joël Drommel op termijn de opvolger zal worden van André Onana bij Ajax. Na de zege van FC Twente op Ajax (1-2), anderhalve week geleden, werd die mogelijke transfer nog nadrukkelijker onderwerp van gesprek.

“Voor zowel Scherpen als Drommel is dit een meetmoment. Je hebt geen garanties als je een jonge keeper daar neerzet. Zo’n moment hoort erbij voor Scherpen", benadrukt de analist. Als Perez aan Bruggink vraagt of hij Drommel hoger inschat dan Scherpen, reageert de oud-aanvaller gedecideerd: “Nee. Hij is vier jaar ouder, hè! Drommel is fantastisch op dit moment, maar het is wat anders om bij Ajax te spelen. Scherpen is een jong talent dat ze al onder contract hebben. Hij is keeper bij Jong Oranje. Als je technisch directeur bent, is dat een serieuze afweging.”

“Als je Onana kunt verkopen voor veel geld en je kunt een goede keeper kopen voor tien miljoen euro, dan doe je dat toch? Ik vind dat Scherpen en Drommel te dicht bij elkaar liggen", concludeert Bruggink. Zelf liet Drommel na de zege op Ajax doorschemeren wel open te staan voor een transfer naar Amsterdam. "Het zou wel bijzonder zijn als ik hier zou mogen spelen. Ik zit nog bij Twente, dus laat ik eerst het seizoen goed afsluiten en dan kijken we verder", zei hij vanuit Amsterdam.