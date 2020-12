‘Lille getroffen door financiële ramp in aanloop naar tweeluik met Ajax’

Lille OSC kent een flinke tegenslag in financieel opzicht. Canal+ meldt namelijk dat de opponent van Ajax in de tweede ronde in de Europa League een verlies heeft geleden van tussen de 130 en 200 miljoen euro. De koploper in Ligue 1 moet uiterlijke woensdagavond de cijfers overhandigen aan de DNCG, de financiële waakhond van de voetbalwereld in Frankrijk.

Volgens bovengenoemd medium denkt de leiding van Lille nu serieus na over het tussentijds verkopen van enkele spelers, om zo de ergste financiële nood te lenigen. La Voix du Nord denkt dat Renato Sanches de belangrijkste gegadigde is om te worden verkocht door de Franse club. De Portugese middenvelder zou intensief worden gevolgd door clubs uit de Premier League. Afgelopen zomer zou er al een bod van zeventig miljoen euro zijn binnengekomen vanuit Engeland, al wist voorzitter en grootaandeelhouder Gérard Lopez de spelmaker toen nog te behouden.

Lopez is vanwege de financiële problemen bij Lille behoorlijk onder druk komen te staan. De preses leende maar liefst 130 miljoen euro van Elliott Management, een beleggingsfonds uit de Verenigde Staten dat onder meer eigenaar is van AC Milan. Hij beloofde bij het akkoord dat hij het geld zou terugbetalen met de opbrengst uit spelersverkoop. Lopez was afgelopen zomer van plan om zes spelers te verkopen, maar vanwege de coronacrisis werden alleen Victor Osimhen (voor zeventig miljoen euro aan Napoli) en Gabriel Magalhães (voor 25 miljoen euro aan Arsenal) van de hand gedaan.

L'Équipe denkt dat er nu twee scenario's mogelijk zijn in Lille. Lopez vindt wellicht een investeerder die het verschuldigde bedrag aan Elliott Management zal terugbetalen. Het is volgens de Franse krant ook mogelijk dat de Lille-voorzitter wordt weggestuur door de Amerikaanse beleggers. Er is naar verluidt door Elliott al een koper gevonden voor de Ajax-opponent. Olivier Létang, ex-voorzitter van Stade Rennes, zou graag willen instappen bij Lille. Eén en ander heeft wellicht gevolgen voor trainer Christophe Galtier, die op voorspraak van Lopez bij de Europa League-deelnemer binnenkwam.