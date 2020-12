Ajax treft voormalig doelwit dat het scoren verleerd lijkt te zijn

Een pittige loting voor Ajax in de Europa League, want met Lille OSC treft het elftal van trainer Erik ten Hag de huidige koploper in de Ligue 1. De opponent in de tweede ronde van het Europese toernooi kent een kwalitatief gezien behoorlijk sterke selectie, wat tot uiting kwam in de groepsfase van de Europa League. Het vrije jonge elftal van coach Christophe Galtier schaarde zich dankzij een tweede plaats in groep H bij de laatste 32 clubs. Lille OSC moest alleen AC Milan voor laten gaan, al werd in het San Siro nog met afgetekende cijfers gewonnen van de Italiaanse grootmacht: 0-3. Flinke tegenvaller echter is de opvallende doelpuntendroogte van miljoenenaanwinst Jonathan David.

Bij de eerstvolgende tegenstander van Ajax op het Europese toneel valt met name de samenstelling van de voorhoede op. De voor ruim dertig miljoen euro van AA Gent overgenomen David (20) vormt doorgaans een duo met de doorgewinterde Burak Yilmaz (35). De 63-voudig international van Turkije koos na een langdurig verblijf in de Süper Lig, met dienstverbanden bij onder meer Fenerbahçe, Galatasaray en Besiktas, voor een transfervrije overstap naar Lille in de herfst van zijn actieve loopbaan. Geen slechte keuze van de Franse club, want Yilmaz staat op zes doelpunten in competitieverband, evenveel als Memphis Depay. Tel daar nog eens vier assists in Ligue 1 en twee treffers in de Europa League bij op en het mag duidelijk zijn dat de routinier van grote waarde is voor de succesploeg van de ambitieuze Galtier.

De succesvolle formatie van Lille OSC, samen met Olympique Lyon koploper in Ligue 1.

Wat is er aan de hand met Jonathan David?

Yilmaz behoort met Jonathan Bamba (vijf doelpunten en zes assists) en Yusuf Yazici (vier doelpunten en twee assists) qua statistieken tot de drie meest waardevolle spelers van Lille in de voetbaljaargang 2020/21. Dat kan zeker niet worden gezegd over David, die afgelopen zomer met hooggespannen verwachtingen begon aan zijn Franse avontuur. Na het Europa League-duel met Celtic (2-2) van eind oktober luidde L’Equipe als één van de eersten de noodklok. "Hoewel hij meer betrokken was in het spel en de strafschop ook zelf uitlokte, trapte hij de bal slecht en slaagde hij er opnieuw niet in om zijn rekening te openen. Het wordt toch stilaan verontrustend", verwees de Franse krant naar de gemiste penalty van David. Ook Het Nieuwsblad uitte zijn zorgen over de voormalig topschutter van AA Gent. "Wat is er aan de hand met Jonathan David? Man van 32 miljoen is na vertrek bij AA Gent de weg kwijt." Medio november was daar eindelijk het verlossende eerste doelpunt voor de jonge Canadees, in de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen Lorient. De in het recente verleden meermaals aan Ajax gelinkte aanvaller was op dat moment aan zijn veertiende officiële duel namens Lille bezig. Inmiddels staat de teller in Ligue 1 op twee. Hij leek de ban eind september al te hebben gebroken, maar tegen FC Nantes (2-0) ging de bal uiteindelijk via een verdediger over de lijn. David sloot overigens de groepsfase van de Europa League af zonder ook maar één keer gescoord te hebben voor de titelkandidaat.

Er werd in de Franse media zelfs gesuggereerd dat Lille al dan niet tijdelijk afscheid moest nemen van de falende David. Een terugkeer in de Jupiler Pro League zou de peperdure spits alleen maar goed kunnen doen, zo kreeg de Franse club als advies mee. Tevens werd hardop gefilosofeerd over de aanhoudende vormcrisis van David op Franse bodem. Het Canadese Sportsnet probeerde aan de hand van statistieken te verklaren waarom de duurste speler uit Canada ooit het net maar niet wist te vinden. Men constateerde dat hij vaak geïsoleerd stond opgesteld in de voorste linie van Lille, ondanks de aanwezigheid van Yilmaz als aanvalspartner. In zijn eerste zes wedstrijden in Frankrijk kwam David over negentig minuten genomen slechts 3,62 keer in balbezit in het vijandige strafschopgebied, vergeleken met 10,04 maal in zijn laatste seizoen bij AA Gent. Daarnaast ontvangt de jonge aanvaller per wedstrijd acht keer minder dan een jaar geleden een pass van een medespeler. In de analyse van oktober wordt echter ook benadrukt dat Galtier David wil helpen door voor een betere verbinding tussen het middenveld en de aanval te zorgen, wat bevordelijk is voor het aanvalsspel van David. De spelers van Lille lijken in de voorbije twee maanden bij hun voorzetten ook steeds meer oog te hebben voor de Canadese jongeling, wiens contract in Lille doorloopt tot na afloop van het seizoen 2024/25.

Jonathan David en Burak Yilmaz vieren een doelpunt van Lille OSC.

Ondanks het karige aantal van twee doelpunten in twintig wedstrijden blijft David dus het vertrouwen houden van Galtier, die een overwegend jonge ploeg naar zijn hand heeft weten te zetten. In de basisopstelling van de lijstaanvoerder in Ligue 1 zijn José Fonte (36), Yilmaz (35) en Benjamin André (30) de enige dertigers. De gemiddelde leeftijd van de Ajax-opponent, met een belangrijke rol achterin voor Sven Botman, ligt momenteel op 25 jaar. Galtier is duidelijk een liefhebber van aanvallend en verzorgd voetbal. Zijn ploeg speelt doorgaans in een 4-4-2-systeem, met naast David en Yilmaz belangrijke rollen voor de vleugelaanvallers Bamba en Jonathan Ikoné. Eén en ander komt tot uiting in de aanvallende statistieken, want voorlopig heeft alleen Paris Saint-Germain (33 doelpunten) vaker gescoord dan Lille (26) in competitieverband. Aan de andere kant maken les Doques een zeer solide indruk in verdedigend opzicht, met slechts tien tegendoelpunten in veertien Ligue 1-optredens. Het is niet voor niets dat doelman Mike Maignan al enige tijd een vaste plek heeft in de Franse selectie. Een andere blikvanger van Lille mag ook niet onvermeld blijven. Yusuf Yazici kreeg AC Milan begin november in zijn eentje op de knieën door in het San Siro voor een hattrick te zorgen. Naast de drie punten (0-3) leverde het de aanvallende middenvelder uit Turkije belangstelling op vanuit de Premier League. Diverse Engelse media hebben Yazici al gelinkt aan Liverpool en Arsenal.

Miljoenendeals bij de vleet

Waar het Europese avontuur van Lille afgelopen seizoen eindigde in mineur en met slechts één punt, daar is de situatie een jaar later geheel anders in Noord-Frankrijk. De manschappen van Galtier plaatsten zich vrij probleemloos voor de volgende ronde en de enige nederlaag in de groepsfase kwam vorige week donderdag tegen het reeds uitgeschakelde Celtic: 3-2. Lille maakt dit seizoen sowieso een degelijke indruk en naast de nederlaag in Glasgow verloor de volgende Europese tegenstander van Ajax slechts éénmaal. Op 8 november werd Lille in de eerste helft weggespeeld door Stade Brest, dat met een 3-1 voorsprong ging rusten. Yilmaz, verantwoordelijk voor de aanslutingstreffer in blessuretijd van de eerste helft, scoorde ook na rust namens de bezoekers, al was het niet voldoende om de eerste nederlaag in Ligue 1 af te wenden. Ajax is overigens niet de laatste opponent uit Nederland voor Lille. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen bleek AZ, toen nog gecoacht door Arne Slot, met 2-1 te sterk voor Lille, waar de coronacrisis niet zorgt voor problemen op financieel gebied. De club verkocht Nicolas Pépé in 2019 voor een recordbedrag van tachtig miljoen euro aan Arsenal, terwijl Napoli een jaar later zeventig miljoen euro overmaakte voor topschutter Victor Osimhen. Tussendoor werd Gabriel Magalhães voor dertig miljoen euro overgenomen door Arsenal, wat aangeeft dat Lille zéér succesvol is geweest met de verkoop van spelers die hun doorbreek beleefden in het Stade Pierre-Mauroy.

