Zidane komt superlatieven tekort: ‘Voor mij is hij de beste Franse spits ooit’

Zinédine Zidane speelde tijdens zijn actieve loopbaan samen met spitsen als Thierry Henry en David Trezeguet. Desondanks plaatst de coach van Real Madrid Karim Benzema bovenaan zijn lijstje met beste Franse spitsen ooit. Benzema tekende dinsdagavond voor twee doelpunten in het thuisduel met Athletic Club (3-1), waardoor Real op gelijke hoogte kwam met koploper Real Sociedad.

"Voor mij is hij de beste spits ooit die uit Frankrijk afkomstig is", zo liet Zidane na afloop van de thuiszege optekenen in de Spaanse media. "Wat hij allemaal al heeft laten zien bij deze club...Karim is al een behoorlijke poos aan Real verbonden. Meer dan vijfhonderd wedstrijden, alle doelpunten, zijn erelijst. Zijn prestaties spreken boekdelen. Voor mij is hij de beste, daar bestaat geen twijfel over." Benzema, sinds 2009 verbonden aan De Koninklijke, staat inmiddels op 259 doelpunten in 529 optredens namens Real. Met zes treffers bezet de Fransman momenteel de tweede plaats op de topscorerslijst in LaLiga.

Zidane prijst tevens het feit dat Benzema een veelzijdige aanvaller is geworden in zijn tijd bij Real. "Hij is completer als spits dan voorheen. Je kunt hem niet echt meer een pure nummer negen noemen en Karim is niet alleen meer bezig met het maken van doelpunten. Daarom heb ik ook zo'n zwak voor hem. Hij houdt van het combinatiespel met zijn ploeggenoten en is daarnaast altijd scherp voor het doel van de tegenstander. Op belangrijke momenten, zoals vanavond, staat hij er altijd. Dat zegt alles over de kwaliteiten van Karim."

De inmiddels 32-jarige Benzema ontvangt ook complimenten vanuit de media in Spanje. AS omschrijft de topschutter als 'de leider' van Real, terwijl ook Marca lovend is over de voortrekkersrol die de Franse aanvaller vervult in Madrid. Benzema wist tegen Athletic wederom met het hoofd te scoren, ditmaal bij de belangrijke 2-1 voor Real. "Ik besteed er simpelweg aandacht aan tijdens de trainingen. Een spits moet tegenwoordig alles kunnen. Dat ik dit spelonderdeel beheers, is goed voor mij en bovenal goed voor het elftal", zo klonk het in gesprek met AS.