Noa Lang kon na transfer niet naar Ajax kijken: ‘Ik wilde niet naar België’

Noa Lang zag een transfer van Ajax naar Club Brugge in eerste instantie niet zitten. De Nederlands jeugdinternational wilde slagen in Amsterdam en ging vol voor een kans onder trainer Erik ten Hag. Na aandringen van zijn zaakwaarnemer Bart Baving besloot de aanvallende middenvelder annex buitenspeler om verder te kijken, met een verhuizing naar België tot gevolg.

Lang was niet happig op een transfer naar Club Brugge. “Toen ik voor het eerst van de interesse hoorde, zei ik nee. Ik wilde niet naar België. Het enige wat ik in mijn hoofd had was slagen bij Ajax. Bart (Baving, red.) heeft me uiteindelijk meegesleurd”, reageert Lang in een interview met Voetbal International. Achteraf is Lang blij dat hij werd overtuigd door Baving om in gesprek te gaan met zijn huidige werkgever.

“Het was een heel positief gesprek (met Club Brugge, red.). In die periode had ik het lastig met mezelf. Ik zat niet lekker in mijn vel, werd elke dag wakker met het idee: Waar werk ik deze week naartoe? Ik speel waarschijnlijk toch niet”, aldus Lang over een lastige periode bij Ajax. “In Brugge voelde ik direct waardering. Ze wisten alles van me en deden veel moeite om me te halen. Ze hadden zich verdiept in de voetballer én de mens. Bovendien lag er een plan.”

Lang maakte in de voorbereiding op het huidige seizoen een goede indruk bij Ajax, maar desondanks koos Ten Hag voor andere opties. In gesprek met de trainer gaf Lang aan dat hij niet verder wilde in zijn situatie. Om iedere week in actie te komen was een transfer de enige optie. “Denk je dat ik het niet erg vond om op zo’n manier weg te gaan bij de club waar ik als klein jongetje al van droomde? Ik heb het daar echt niet makkelijk mee gehad.”

Lang worstelde met zijn vertrek bij Ajax, dat hem heeft verhuurd met verplichte optie tot koop. “Opeens was mijn droom weg. De eerste wedstrijden die Ajax speelde na mijn vertrek heb ik niet gekeken. Het ging gewoon niet”, legt hij uit. “Ik heb uiteindelijk niet met mijn hart maar met mijn verstand gekozen. Maar nee, ik heb geen spijt. Club Brugge is echt een fantastische club. Wel weet ik zeker dat ik had kunnen slagen bij Ajax.”

De ex-Ajacied mag zich bij Club Brugge vaste basisspeler noemen. In de Champions League kwam hij alle wedstrijden in actie en scoorde hij tegen Zenit Sint-Petersburg (3-0). In de Belgische Jupiler Pro League speelde hij acht wedstrijden, waarvan zeven als basisspeler. Na zestien wedstrijden gaan Lang en zijn ploeggenoten aan kop in de competitie met een voorsprong van twee punten op achtervolger Racing Genk.