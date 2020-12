‘Torenhoog salaris bemoeilijkt opvallend plan van Bale bij Real Madrid’

Gareth Bale wordt momenteel door Real Madrid verhuurd aan Tottenham Hotspur, maar zijn rol in de Spaanse hoofdstad is nog niet helemaal uitgespeeld. AS schrijft dat de 31-jarige aanvaller de ontwikkelingen, en in het bijzonder die rond trainer Zinédine Zidane, bij de Koninklijke nauwlettend in de gaten houdt. Zelfs als Zidane aanblijft, is het niet uitgesloten dat Bale zijn laatste contractjaar bij Real Madrid zal spenderen.

Bale verzorgde voorlopig twee doelpunten in negen officiële wedstrijden voor Tottenham, waarvan zeven duels als basisspelers. De laatste weken moet de Welshman het in de Premier League stellen met een reserverol, doordat manager José Mourinho kiest voor een aanval bestaande uit Heung-Min Son, Harry Kane en Steven Bergwijn. Tottenham heeft de helft van het salaris van Bale overgenomen van Real Madrid - vijftien miljoen euro - en verwacht hiervoor vermoedelijk een grotere inbreng van de aanvaller. Zoals het er nu naar uitziet, lijkt het niet aannemelijk dat the Spurs hem nog een jaar tegen dezelfde voorwaarden zullen huren.

In dat geval komt Real Madrid komende zomer weer in de maag te zitten met Bale. President Florentino Pérez, die hem in 2013 voor 101 miljoen euro weghaalde bij Tottenham, is nog altijd een groot fan van de 83-voudig Welsh international en zou hem volgend graag terug willen zien in de Spaanse hoofdstad. Bale heeft nog een contract tot medio 2022 en wil volgens AS zijn dienstverband in Madrid in stijl besluiten. Er is echter één belangrijk obstakel voor een zogenaamd swansong season van Bale bij Real Madrid: zijn jaarsalaris van dertig miljoen euro.

Real Madrid is hard bezig om de salariskosten naar beneden te brengen. James Rodríguez (die jaarlijks zestien miljoen euro ontving) mocht daarom transfervrij naar Everton vertrekken, terwijl de gesprekken over de contractverlenging van Sergio Ramos (jaarsalaris van vijftien miljoen euro) en Luka Modric (jaarsalaris van negen miljoen euro) voorlopig zijn stopgezet. Op de achtergrond werkt Pérez namelijk aan de komst van Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund) en Eduardo Camavinga (Stade Rennes), waarvoor nu bespaard zal moeten worden.

Ondanks dat er afgelopen zomer met het vertrek van Bale en Rodríguez bespaard werd op de loonkosten, dreigen de salarisuitgaven voor het derde jaar op rij te stijgen: van 394 miljoen euro (seizoen 2018/19) naar 411 miljoen euro (seizoen 2019/20) naar 448 miljoen euro (seizoen 2020/21). Mocht Bale dus inderdaad zijn gewenste afscheid in stijl willen krijgen bij Real Madrid, lijkt het voor de hand te liggen dat hij in ieder geval een deel van zijn huidige jaarsalaris opgeeft. Afgelopen zomer vertrok hij nog naar Tottenham omdat hij op geen enkele manier voorkwam in de plannen van Zidane.