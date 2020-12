Studio Voetbal houdt rekening met plotseling vertrek van Erik ten Hag

Het ontslag van Lucian Favre bij Borussia Dortmund kan verstrekkende gevolgen voor Ajax hebben. De Bundesliga-club maakte zondag bekend dat de trainer verantwoordelijk werd gehouden voor de matige resultaten en dat Edin Terzic tot het einde van het seizoen de honneurs waarneemt. Hij was sinds de komst van Favre in 2018 assistent bij Borussia Dortmund. Arno Vermeulen is ervan overtuigd dat Erik ten Hag achter de schermen bij die Borussen een van de favorieten is om vanaf 2020/21, of wellicht zelfs eerder, voor de selectie te gaan staan.

Vermeulen wees zondagavond bij Studio Voetbal op de aanwezigheid van Matthias Sammer in Dortmund. Officieel is de oud-voetballer alleen extern adviseur op technisch gebied, maar Duitse media verzekerden eerder dit jaar al dat Sammer door algemeen directeur Hans-Joachim Watzke nauw wordt betrokken bij de dagelijkse leiding van Borussia Dortmund. “Favre stond afgelopen zomer al ter discussie en de naam die toen al werd genoemd was van Ten Hag”, begon Vermeulen.

“Sammer is helemaal gek van Ten Hag”, benadrukte de verslaggever. Tien jaar geleden was Sammer immers in dienst van de Duitse voetbalbond (DFB) en wilde hij de Nederlander aanstellen als bondscoach van Duitsland Onder-21, maar dat stuitte toen op verzet en het liep stuk op afspraken over zijn verantwoordelijkheden. Toen Sammer jaren later de technische portefeuille van Bayern München in zijn beheer had, had hij wel beet en zette hij Ten Hag voor de selectie van het tweede elftal van de topclub.

“Het kan niet anders dat hij op één, of anders heel hoog, op het lijstje van Dortmund staat om te halen”, claimde Vermeulen. “Ik denk dat er in de winter een poging gaat komen om hem bij Ajax los te weken. Daar moet je als Ajax wel rekening mee houden. Ze zijn heel erg gecharmeerd van hem. Hij heeft een goede naam in Europa opgebouwd met Ajax en ze kennen hem van Bayern. Ik weet alleen niet hoe Ten Hag erinzit, maar Borussia Dortmund is een club die voor veel trainers een enorme ‘wow-factor’ heeft.”

Ten Hag, vijftig jaar, werd eind december 2017 aangesteld door Ajax, als opvolger van de ontslagen Marcel Keizer. Na een grillig eerste half jaar beleefden de Amsterdammers in 2018/19 een geweldige voetbaljaargang: een landstitel, de TOTO KNVB Beker en de halve finale van de Champions League. Dat resulteerde in juni 2019 in een contractverlenging tot de zomer van 2022.