Roger Schmidt komt met verklaring na vier opvallende wissels

Roger Schmidt ontkent dat er binnen zijn spelersgroep irritatie bestaat over zijn wisselbeleid. De trainer van PSV haalde tegen FC Utrecht, net als vorige week tegen sc Heerenveen (2-2), meerdere bepalende spelers naar de kant. PSV speelde opnieuw een moeizame tweede helft, maar won wel met 2-1. De analisten van FOX Sports denken dat Schmidt zijn spelers zo fit mogelijk wil houden met het oog op de tweede seizoenshelft.

PSV stond bij rust tegen Utrecht met 2-0 voor dankzij doelpunten van Donyell Malen en Mohamed Ihattaren. Schmidt voerde zijn eerste wissel door na 54 minuten. Mario Götze, die een assist verzorgde bij de 1-0, werd vervangen door Jorrit Hendrix. Halverwege de tweede helft werd Ihattaren vervangen door de negentienjarige debutant Yorbe Vertessen, terwijl twaalf minuten voor tijd nog twee wissels volgden: Malen en Philipp Max werden afgelost door Joël Piroe en Nick Viergever. De ingrepen leken tot verbazing te leiden bij spelers, onder meer bij Malen en Max. Van irritatie is volgens Schmidt echter geen sprake.

"Nee, ze zijn niet geïrriteerd. Ze weten dat ik keuzes moet maken tijdens de wedstrijd. Het belangrijkste is altijd om wedstrijden te winnen en goed op je spelers te passen", verzekert de oefenmeester van PSV. "Ze zijn moe. Ze hebben allemaal veel wedstrijden gespeeld en zitten altijd aan hun limiet. Soms moet ik voor ze zorgen en moet ik het juiste moment vinden om ze te wisselen en nieuwe energie in de ploeg te brengen. Dat is hoe we het doen. Er is geen andere manier, dat is mijn overtuiging. We hebben nog drie wedstrijden te gaan (in 2020, red.) en dit is de enige manier om de spelers in vorm te houden."

Malen en Max lijken in dug-out van PSV verbaasd door keuzes van Schmidt

Enkel spelers van PSV leken verbaasd door het wisselbeleid van Roger Schmidt. Lees artikel

Schmidt benadrukt vertrouwen te hebben in de spelers die als invaller het veld betraden. "Jorrit, Nick, Joël en Yorbe hebben het goed gedaan. Het is onmogelijk om al je doelen te bereiken met dezelfde elf spelers die altijd negentig minuten op het veld staan. Dat is absoluut onmogelijk", stelt de Duitser, die als winnende trainer het gelijk aan zijn zijde lijkt te hebben. "Daar kun je wel over discussiëren als het gaat om de wedstrijd tegen Heerenveen", merkt Kenneth Perez echter op. "Ze stonden voor en kwamen met 2-1 achter; bij 1-1 had hij al een aantal wissels doorgevoerd. Hij ziet de 2-2 als positief omdat Piroe scoorde."

"Vandaag wint hij en ook tegen Sparta Rotterdam (toen Schmidt zijn opstelling op acht plekken wijzigde, red.) won PSV, dus voorlopig komt hij er redelijk mee weg. Als hij denkt dat dit de manier om de spelers fris te houden voor februari en maart...", concludeert de analist, die bijval krijgt van Arnold Bruggink. "Volgens mij is hij er echt naartoe aan het werken om de spelers in de tweede seizoenshelft zo fit mogelijk te houden, zodat ze kunnen volhouden wat hij graag wil. Wat hij tussen neus en lippen door zei, was min of meer: er is maar één baas, en dat ben ik."