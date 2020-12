Malen en Max lijken in dug-out van PSV verbaasd door keuzes van Schmidt

Roger Schmidt zorgde zondag voor verbazing met zijn wisselbeleid. De trainer van PSV haalde tegen FC Utrecht, net als vorige week tegen sc Heerenveen (2-2), meerdere bepalende spelers naar de kant. Ditmaal hield PSV de voorsprong wel vast, maar de analisten van FOX Sports zetten hun vraagtekens bij het wisselbeleid. Ook enkele spelers van de nummer twee van de Eredivisie leken verbaasd, merken Kenneth Perez en Arnold Bruggink op.

PSV stond bij rust met 2-0 voor dankzij doelpunten van Donyell Malen en Mohamed Ihattaren. Schmidt voerde zijn eerste wissel door na 54 minuten. Mario Götze, die een assist verzorgde bij de 1-0, werd vervangen door Jorrit Hendrix. Halverwege de tweede helft werd Ihattaren vervangen door de negentienjarige debutant Yorbe Vertessen, terwijl twaalf minuten voor tijd nog twee wissels volgden: Malen en Philipp Max werden afgelost door Joël Piroe en Nick Viergever. De ingrepen leken tot verbazing te leiden bij spelers, onder meer bij Malen en Max.

"De reacties van de spelers waren veelzeggend. Ze keken elkaar aan van: hoezo? Waarom? Dat betekent dat je nog wel meer in je hebt", reageert Perez in de studio van FOX Sports. Bruggink noemt het ‘terecht’ dat Max verrast was over zijn eigen wissel. “En voor een spits als Malen zijn dit juist de wedstrijden waarin je op het eind ruimte krijgt. Die Yorbe Vertessen mocht op het eind steeds één-op-één lopen tegen Justin Hoogma. Als Malen denk je ook: dan krijg ik eindelijk ruimte, maar haalt hij me er steeds uit in het laatste kwartier."

Mohamed Ihattaren viel Roger Schmidt in de armen na zijn doelpunt.

PSV worstelde opnieuw in de tweede helft. Vorige week gaf de club na de rust een voorsprong weg tegen sc Heerenveen (2-2) en op 22 november tegen FC Twente (1-1). Bruggink vond het optreden tegen Utrecht echter nog slechter, omdat PSV ditmaal ook in de eerste helft 'niet oppermachtig' was. "In de tweede helft was Utrecht gewoon beter. Het blijft natuurlijk raar dat je zo blijft wisselen. Je kunt wel honderd keer zeggen dat je kijkt naar de bloedwaarden enzo, en hij zegt ook dat hij liever fitte spelers op het veld heeft staan, omdat die meer energie in een elftal brengen. Maar zó vroeg al?"

Denzel Dumfries, de aanvoerder van PSV, stoort zich echter niet aan de wissels van de technische staf. "Zij houden rekening met eenieder", reageert de rechtsback. "In de rust komt hij (Schmidt, red.) naar me toe, dan vertelt hij hoe hij erover denkt. Hij is natuurlijk de eindverantwoordelijke, hij moet de beslissingen maken. In mijn optiek doet hij dat gewoon goed." Dumfries erkent dat PSV het zondag allesbehalve makkelijk had. "Het was zeker billenknijpen in de tweede helft. Maar ik denk dat we goed gestreden hebben en de overwinning verdiend over de streep getrokken hebben."