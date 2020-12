Van Hooijdonk drukt Promes op het hart na arrestatie: ‘Maar echt: doe het’

Quincy Promes maakt tot dusver een wisselvallig seizoen door bij Ajax, wat zorgde voor de nodige discussie bij supporters en analisten. Zondagochtend kwam naar buiten dat de middenvelder annex aanvaller is gearresteerd vanwege een steekpartij in juli, waarbij een familielid gewond raakte. Oud-speler Ronald de Boer zou het begrijpen als de soms tegenvallende prestaties te maken hebben gehad met het steekincident van enkele maanden geleden.

"Als dit daadwerkelijk is gebeurd, is hij er minder dan normaal met zijn hoofd bij geweest", concludeert De Boer zondag in een reactie aan De Telegraaf. De analist trekt vervolgens een vergelijking met zijn eigen loopbaan als profvoetballer. "Het is natuurlijk onvergelijkbaar in de heftigheid, maar het gaat om de focus: in mijn tijd bij Barcelona was ik gids en voetballer tegelijk. Om mensen, vrienden en familie uit Nederland, te pleasen, zei ik geen ’nee’ als ze wilden langskomen. Daardoor ben je dan drie tot vijf procent minder gefocust, al denk je van niet. Maar dat is wel het verschil tussen tóp spelen of matig. Kun je nagaan als je rondloopt, waarmee Quincy waarschijnlijk rondliep, dan laat je niet onberoerd."

Hij heeft waarschijnlijk al die tijd geweten dat dit naar buiten zou komen. In de voetballerij is iets geen geheim meer als er twee mensen iets weten. Wat ik ervan begreep waren er hier meerdere mensen bij", voegt De Boer daaraan toe. De voormalig speler van Ajax vindt het overigens wel meevallen met de mindere vorm van Promes in de afgelopen periode. "Soms heb je als voetballer nu eenmaal een slechte periode en speel je niet altijd. Dat kan met de honger, de gretigheid te maken hebben, maar ook met de concurrentie. En die is er bij Ajax met Antony, David Neres en Dusan Tadic natuurlijk volop", verduidelijkt De Boer.

Collega-analist Pierre van Hooijdonk denkt ook dat de gebeurtenissen van afgelopen zomer een zware wissel hebben getrokken op Promes. "Gezien zijn spel kan ik me bij Promes niet aan de indruk onttrekken dat deze affaire een grote rol heeft gespeeld." De oud-aanvaller van onder meer Feyenoord somt nog een oorzaak op. "Al blijf ik erbij dat óók de transfer van Hakim Ziyech daar niet van kan worden los gezien. De doelpunten die Promes vorig jaar maakte, waren bijna allemaal op aangeven van Ziyech. Maar het verhaal over de steekpartij verklaart een hoop. Niemand herkende Promes dit seizoen."

Van Hooijdonk heeft vanwege de hele situatie rondom Promes ook te doen met trainer Erik ten Hag. "Ik vind dit echt sneu voor Erik ten Hag, want hiermee leer je niet op de trainerscursus niet omgaan. Het zijn dingen, waar je je niet op kunt voorbereiden. Ja, er boeken over lezen. Maar dat is waanzin, want hoe groot is de kans dat dit je overkomt? Ajax zal Promes steunen tot hij is veroordeeld, vermoed ik, want laat wel duidelijk zijn dat iemand onschuldig is tot het tegendeel is bewezen", aldus Van Hooijdonk, die tot slot een welgemeend advies heeft voor Promes: "Het blijft voor een aantal jongens als succesvolle speler toch heel moeilijk om afscheid te nemen van foute vrienden. Maar echt: doe het."