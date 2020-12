John van den Heuvel: ‘Had dat te maken met het speelschema van Ajax?’

De Telegraaf meldt zondagochtend dat Quincy Promes is opgepakt, op verdenking van betrokkenheid bij een steekincident. De 28-jarige aanvaller zou het in juli tijdens een familiefeest in Abcoude aan de stok hebben gekregen met een familielid en die persoon heeft daarbij zwaar knieletsel opgelopen, waardoor hem mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg ten laste wordt gelegd. Misdaadjournalist John van den Heuvel, die samen met collega Mick van Wely het nieuws bracht, geeft in het programma Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports tekst en uitleg bij de arrestatie.

Promes is in juli betrokken geweest bij een steekincident tijdens een familiefeest in een loods van zijn bedrijf in Abcoude. Daarbij liep een familielid zwaar knieletsel op en het slachtoffer heeft een maand geleden aangifte gedaan. De politie is daarna een onderzoek gestart en heeft Promes zondagochtend gearresteerd en in verzekering gesteld, waardoor hij minimaal drie dagen in de cel moet blijven. Presentator Milan van Dongen vraagt zich af waarom het een maand heeft geduurd voordat Promes daadwerkelijk werd gearresteerd na de aangifte van het slachtoffer.

“Die vraag heb ik ook gesteld. Normaal gesproken wil de politie sneller tot aanhouding overgaan in dit soort zaken. Dan denk je meteen: heeft het te maken gehad met het speelschema van Ajax? Nou, dat wordt ontkend. Na de aangifte heeft de politie onderzoek moeten doen, getuigen en het slachtoffer moeten horen en ze hebben hem vanmorgen ontboden op het politiebureau, om hem daar te arresteren”, antwoordt Van den Heuvel. Van Dongen vraagt of de misdaadjournalist iets kan zeggen over de bewijslast jegens Promes.

“Er moet in juridische termen een redelijk vermoeden van schuld zijn. Je kunt je ook voorstellen dat de politie en het openbaar ministerie niet over één nacht ijs zijn gegaan, omdat het hier een voetballer van Ajax en Oranje betreft. Ze zullen hem niet lichtvaardig oppakken om hem hiermee te confronteren. Er zal toch een redelijke verdenking zijn”, zegt Van den Heuvel. Hij kan nog niet direct iets zeggen over de ‘nabije toekomst’ van Promes.

“Het zal erg afhangen van zijn eigen verklaring, of hij meewerkt aan het onderzoek. Als je je beroept op je zwijgrecht, gebeurt het vaker dat mensen langer in voorlopige hechtenis moeten blijven”, benadrukt Van den Heuvel. “Als hij volledig meewerkt, een verklaring afgeeft en een bekentenis doet, kan het zijn dat hij gezien het feit waarvan hij wordt verdacht eerder vrij zou komen. Er is hem mishandeling met zwaar lichamelijk letsel ten laste gelegd. Daar staat een maximale gevangenisstraf van vier jaar op, dus dat betekent dat ze hem langer in voorlopige hechtenis kunnen houden.”

Hans Kraay junior sprak Promes zaterdagavond nog na afloop van de wedstrijd tussen Ajax en PEC Zwolle (4-0), waarin de Oranje-international een keer trefzeker was. “Hij maakte zich absoluut geen zorgen over zijn vorm”, zegt Kraay. “Misschien was die vorm daarom wel minder, omdat hij de bui een beetje voelde hangen”, zo haakt Ronald de Boer in. “Als er zoiets gebeurt, laat dat je niet onberoerd. Het speelde misschien toch een beetje mee, want hij was er de eerste twee of drie maanden van het seizoen niet helemaal bij. Triest, maar als het zo is, moet je daarvoor boeten.”