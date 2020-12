De Telegraaf: ‘Raadzaam’ voor Ajax-tweetal om transferverzoek in te dienen

Voor Lisandro Martínez en Edson Álvarez is het 'raadzaam' om een transferverzoek in te dienen bij directeur voetbalzaken Marc Overmars, zo adviseert De Telegraaf in de nasleep van het thuisduel van Ajax met PEC Zwolle (4-0) van zaterdagavond. Beide spelers namen plaats op de bank in de Johan Cruijff ArenA en de ochtenkrant denkt dat de Ajacieden daar een onteveden gevoel aan hebben overgehouden. Een vertrek in januari zou een oplossing kunnen zijn, zo klinkt het.

Naast Martínez en Álvarez zaten zaterdagavond alleen twee reservekeepers (Maarten Stekelenburg en Dominik Kotarski) en drie jeugdspelers (Devyne Rensch, Kenneth Taylor en Victor Jensen) op de bank bij Ajax, dat met de ruime zege revanche nam op de vroegtijdige uitschakeling in de Champions League van woensdagavond. Beide spelers kwamen nog wel als invaller binnen de lijnen in Amsterdam, maar volgens De Telegraaf zorgt dat niet voor een beter gevoel bij de Argentijn en de Mexicaan.

Men denkt dat vooral Martínez baalt van de reservebeurt tegen PEC, zeker omdat hij midweeks een redelijke indruk achterliet in de Champions League als vervanger van de geblesseerde Daley Blind in het centrum van de verdediging. Trainer Erik ten Hag voelde er echter niets voor om Martínez in de basis te houden voor het bezoek van PEC aan Amsterdam. Blind keerde terug als partner van Perr Schuurs in het hart van de defensie, met een clean sheet als resultaat.

Zowel Martínez als Álvarez zit dit seizoen geregeld op de bank bij Ajax, waar op het moment geen discussie meer lijkt te zijn over de basisplaatsen van Davy Klaassen en Ryan Gravenberch. Daarnaast wordt ook Zakaria Labyad geregeld op het middenveld geposteerd door Ten Hag. Martínez (contract tot 2023) en Álvarez (contract tot 2024) kwamen allebei medio 2019 binnen bij Ajax. Eerstgenoemde zou volgens Sport op het lijstje staan van Barcelona, als alternatief voor Manchester City-verdediger Eric García. Volgens clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf is er echter nog niets bekend bij de zaakwaarnemer van de Ajacied over de belangstelling van de Catalaanse grootmacht.