Mike Verweij reageert op wild Ajax-gerucht: ‘Bij hem zou het bekend kunnen zijn’

Lisandro Martínez zou in beeld zijn bij Barcelona als winterse versterking, zo meldde Sport vrijdagochtend. Trainer Ronald Koeman zou de Ajax-verdediger hebben voorgedragen bij de clubleiding van Barcelona als alternatief voor Eric García, die nog altijd bovenaan het wensenlijstje staat bij de Catalanen. Mike Verweij, Ajax-watcher namens De Telegraaf, laat weten dat er bij de Nederlandse zaakwaarnemer van Martínez niets bekend is van eventuele interesse uit Catalonië.

Koeman drong afgelopen zomer al aan op de komst van een extra verdediger. García bleek niet haalbaar en mogelijk keert Barcelona in januari terug voor de verdediger van Manchester City. Wanneer García opnieuw niet haalbaar blijkt, zou Barça de aandacht kunnen verleggen naar Martínez, zo klinkt het. Volgens de Spaanse sportkrant zou Barcelona de interesse bij Ajax al kenbaar hebben gemaakt wordt gedacht aan een huurdeal met optie tot koop. “Ik heb voor de zekerheid met zijn zaakwaarnemer in Nederland gebeld, er is hem niets van bekend”, reageert Verweij in een podcast op de website van de krant.

“Dat hoeft ook niet, want Martínez heeft ook een Argentijnse zaakwaarnemer”, vervolgt de clubwatcher. “Bij hem zou het wel bekend kunnen zijn. Maar Barcelona heeft geen geld. Als ze de twintig miljoen, die ze nodig hebben voor Martínez, hadden gehad, hadden ze niet Martínez maar Memphis Depay gehaald. Dus het is leuk dat dat soort namen worden genoemd en het is waarschijnlijk ook goed voor zijn marktwaarde, maar ik denk dat Marc Overmars hier geen seconde van wakker ligt. Omdat hij weet dat dit niet kan kloppen. Althans, nóg niet kan kloppen.”

Ajax werd woensdag uitgeschakeld in de Champions League doordat op eigen veld met 0-1 werd verloren van Atalanta, in een wedstrijd die gewonnen moest worden. De ploeg van Erik ten Hag gaat na de winterstop verder in de Europa League. Volgens Verweij moeten er bij Ajax versterkingen bij wanneer de club een rol van betekenis wil spelen in het tweede clubtoernooi van Europa. “Als je naar het elftal kijkt, zou je zeggen dat je twee of drie nieuwe spelers nodig hebt om een rol van betekenis te kunnen spelen in de Europa League. Een afgang als tegen Getafe wil je voorkomen."

Desondanks heeft Verweij niet de verwachting dat Overmars de komende transferperiode versterkingen naar Amsterdam worden gehaald. “Van wat ik begrijp, staan de signalen nu op rood. Er komen geen versterkingen, al houdt Ajax de ogen en oren open voor eventuele buitenkansjes." Verweij denkt dat Ajax er goed aan doet om zich in januari te versterken. “Ajax moet met de huidige huishouding kampioen worden. Een kampioenschap betekent kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League en dus weer veertig miljoen euro gegarandeerd. Koop je niemand, zoals het er nu naar uitziet, zeg je in feite: Ten Hag, jij moet met deze selectie gewoon kampioen kunnen worden. Maar ik vraag het me af.”