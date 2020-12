Jorg Weiler noemt moment wanneer Mario Götze ‘briljant’ wordt voor PSV

Mario Götze begint langzaam maar zeker steeds bepalender te worden bij PSV. De 28-jarige Duitse aanvallende middenvelder speelde voorlopig negen wedstrijden voor de Eindhovenaren, waarin hij goed was voor vier doelpunten. Jörg Weiler, die voor de Duitse krant BILD Borussia Dortmund volgde in de tijd dat Götze daar speelde, stelt in gesprek met de NOS dat Götze momenteel pas op zeventig procent van zijn kunnen speelt.

Weiler had aanvankelijk gedacht dat Götze afgelopen zomer meer mogelijkheden zou krijgen, toen hij transfervrij was nadat zijn contract bij Borussia Dortmund afgelopen was. “Hij heeft de beste techniek die ik ooit heb gezien, maar fysiek had hij het lastig in Duitsland”, stelt de journalist. “In Dortmund praat men niet echt meer over Mario, maar ik zie hem op televisie af en toe wel voorbijkomen. Zo te zien zit hij nu op zeventig procent van zijn kunnen. Zijn zelfvertrouwen is groeiende. Vanaf januari wordt hij briljant bij PSV.”

Götze fungeerde bij PSV voorlopig nog niet als aangever, tot verbazing van Weiler. “Of hem dat frustreert? Nee, hij is iemand die iedereen beter wil laten spelen. Mario is een teamspeler, dat zit ook in zijn karakter. Het is geen egoïstische jongen”, geeft Weiler te kennen. Hij denkt dat het voor Götze lastig wordt om van de partij te zijn op het EK van komende zomer. De 63-voudig Duits international speelde in november 2017 zijn laatste interland.

“Hij speelt goed, maar bondscoach Joachim Löw haalt niet zo snel iemand terug die hij eerder heeft afgeschreven. Kijk maar naar Mats Hummels, Thomas Müller en Jérôme Boateng. Nee, Götze moet voor langere tijd nog beter spelen”, aldus Weiler. Götze heeft bij PSV een contract tot 2022 en de journalist van BILD ziet hem in ieder geval tot die tijd in Eindhoven blijven. “Hij wil plezier hebben, hij wil niet snel weg bij PSV. Dat heb ik van hem gehoord. Ik kom hem regelmatig tegen op straat en hij is erg gelukkig nu.”