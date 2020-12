De rol van Jordan Henderson bij de eerste zege Fortuna sinds februari

Fortuna Sittard boekte drie dagen na de defintieve aanstelling van Sjors Ultee de eerste overwinning van het seizoen. Willem II werd met 3-2 verslagen en tijdens de wedstrijd viel het vooral op hoe de spelers van de Limburgers zich verbaal richting elkaar lieten gelden. Ultee had daar in de wedstrijdbespreking op gehamerd en nam Liverpool-aanvoerder Jordan Henderson als voorbeeld.

De huidige nummer zestien van de Eredivisie begon belabberd aan het huidige seizoen en dus besloot de clubleiding afscheid te nemen van Kevin Hofland als hoofdtrainer. De zoektocht naar een nieuwe coach werd gestart, maar uiteindelijk besloot men interim-trainer Ultee definitief aan te stellen. Drie dagen na dat besluit kwam Willem II op bezoek en voorafgaand aan de wedstrijd tegen de Tilburgers toonde Ultee beelden van Henderson.

“Hoe hij met zijn teamgenoten bezig is: "Brilliant, son", “love it", "good ball!" Dat wilde ik bij ons ook terugzien. Help elkaar, ondersteun elkaar. Dat is gelukt”, wordt Ultee geciteerd door Voetbal International, voorafgaand aan de wedstrijd van vrijdagavond tegen Heracles Almelo. “Los van het tactische verhaal moeten wij vooral een team zijn. Want anders zijn wij gewoon echt slecht.”

De zege op Willem II betekende voor Fortuna de eerste overwinning sinds 2 februari, toen sc Heerenveen met 2-1 werd verslagen. “Tegen Willem II zag ik voor rust mooie dingen qua tactiek en voetbal. In de tweede helft genoot ik van de strijdlust. Hoe ze tegen elkaar aan het schreeuwen waren, hoe ze samenwerkten. Dat moeten we blijven doen. Dan gaan we echt nog wel klimmen.” De wedstrijd tussen Heracles Almelo en Fortuna Sittard begint vanavond om 20.00 uur.