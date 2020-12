‘Pogba volgt advies van Raiola en heeft duidelijke voorkeur voor nieuwe club’

Niks lijkt een terugkeer van Paul Pogba naar Juventus nog in de weg te staan. Zaakwaarnemer Mino Raiola bevestigde deze week dat een vertrek van zijn cliënt bij Manchester United het beste zou zijn voor iedereen, terwijl nu ook Pogba volgens The Times heeft aangegeven open te staan voor een terugkeer naar Italië. De Engelse krant spreekt van een welkome afleiding voor manager Ole Gunnar Solskjaer, die deze week met zijn ploeg werd uitgeschakeld in de Champions League en allesbehalve goed presteert met United.

Mocht Pogba erin slagen om de onderhandelingen te starten over een mogelijk vertrek bij Manchester United, dan heeft Juventus de beste papieren om de middenvelder over te nemen. Pogba speelde in het verleden vier seizoenen voor la Vecchia Signora, alvorens hij in 2016 voor ruim honderd miljoen euro naar Manchester werd gehaald. Naast Juventus zouden ook Real Madrid en Paris Saint-Germain geïnteresseerd zijn in de diensten van de Fransman. Juventus wil Pogba betrekken in een ruildeal met Paulo Dybala, die onder trainer Andrea Pirlo niet altijd op een basisplaats hoeft te rekenen bij Juventus.

"“Het is voorbij”, zei Raiola afgelopen week over de situatie van Pogba op Old Trafford. "Paul heeft een nieuwe club nodig. Hij heeft een andere omgeving nodig. Hij staat nog achttien maanden onder contract. Zijn contract loopt in de zomer van 2022 ten einde. Maar ik denk dat het zowel voor Pogba als Manchester United het beste is als hij al in de komende transferperiode vertrekt. Dat is het beste voor iedereen. Zo niet, dan weet Manchester United dat het risico bestaat dat hij transfervrij zal vertrekken. Het is niet de intentie van Paul om een contractverlenging te ondertekenen."

Juventus heeft net als Barcelona zware financiële problemen als gevolg van de coronapandemie, maar sportief directeur Fabio Paratici heeft aangegeven dat een deal mogelijk is als Pogba bereid is om terug te keren naar zijn oude werkgever ondanks zijn huidige weeksalaris van een kleine 300.000 euro. “Pogba terug naar Juventus? We houden van Paul, hij is een geweldige speler. We kennen zijn waarde en prijs, dus we zullen zien wat er gebeurt.” Pogba kende in Turijn zijn meest succesvolle tijd en werd in alle seizoenen landskampioen. Ook werd hij in 2013 uitgeroepen tot Golden Boy als beste jonge speler van Europa.