Van Gelder countert: ‘Nee, dat is gelul, het is zwaaien, het is gewoon zwaaien’

De rode kaart van Ryan Gravenberch in de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Atalanta (0-1) was 'zwaar' bestraft, oordeelt Wim Kieft in de studio van SBS6. De middenvelder van Ajax incasseerde twee gele kaarten en moest twaalf minuten voor het einde inrukken. "Heel zwaar. Heel zwaar gestraft", baalt Kieft na de wedstrijd. In de studio van Ziggo Sport raken presentator Jack van Gelder en analist Jan van Halst in discussie over de prent.

Halverwege de eerste helft werd voor het eerst een gele kaart getoond aan Gravenberch door arbiter Carlos del Cerro Grande. Hij werd van de bal gezet door Duván Zapata en corrigeerde hij dat met een onnodige overtreding. Zijn tweede gele kaart, nadat hij de arm achterwaarts in het gezicht van Papu Gómez zwaaide, maakte een voortijdig einde aan het optreden van het toptalent. "Dit gaat automatisch. Hij draait zich om, dan neem je je arm mee", stelt Kieft.

"Hij wil hem van zich afhouden", stipt René van der Gijp aan. Kieft is het daarmee eens. "Een voetballer maakt zich breed met zijn arm. Er zit geen intentie bij om iemand te slaan." Van Halst heeft begrip voor beide gele kaarten, maar noemt de tweede wel 'ongelukkig'. "Ik kan me voorstellen dat je als speler denkt: ik probeer me gewoon breed te maken. Hij zoekt toch contact", doelt de analist van Ziggo Sport op Gómez.

"Nee, dat is gelul, het is zwaaien, het is gewoon zwaaien", countert Van Gelder. "Gravenberch weet waar hij is want hij voelt hem onder zich. Onhandig, het is heel onhandig." Van Halst stelt dat Gravenberch zijn tegenstander niet aankeek en dat Gómez slim heeft gehandeld. "Dit is routiniersgedrag", zegt hij over de 32-jarige aanvoerder van de Serie A-club. Na de rode kaart trok Atalanta de wedstrijd naar zich toe middels een doelpunt van Luis Muriel.

Ajax krijgt geen strafschow na duw in rug van Klaas-Jan Huntelaar

De rode kaart van Gravenberch was niet het enige discutabele besluit van de arbitrage. Invaller Klaas-Jan Huntelaar vroeg halverwege de tweede helft om een penalty toen hij in de rug werd gelopen door Remo Freuler, maar de scheidsrechter wuifde het incident weg. "Ik heb hem nog niet teruggezien. Ik ga ervan uit dat als de VAR dat een aantal keer terugkijkt dat het niet zo zal zijn, toch?", reageert Davy Klaassen echter in gesprek met SBS6.

Van der Gijp heeft geen duidelijk oordeel over de penalty. "Als die ‘m erop legt, is het prima. Legt hij de bal er niet op, vind ik het ook goed. De VAR grijpt niet in, dat vind ik ook nog wel logisch", aldus de analist. Volgens Kieft was er 'wel iets van contact, maar niet genoeg' en daar kan Van Halst zich in vinden. "Ik vind het te weinig. Hij (Freuler, red.) komt aanlopen en geeft Huntelaar een beuk in de rug, maar Huntelaar valt zó duidelijk. Nee, ik vind het net te weinig."

Wie wel lijkt te vinden dat Ajax een penalty verdiende, is Perr Schuurs. "Ik dacht dat het een penalty was, ik zag het van achter op mijn positie", zegt Schuurs bij Ajax TV, waarna de verdediger de vergelijking trekt met de strafschop die Cristiano Ronaldo dinsdag kreeg nadat hij in het strafschopgebied werd opgevangen door Ronald Araújo in het duel tussen Barcelona en Juventus (0-3). "Dit was eerder een penalty dan dinsdag bij Ronaldo, denk ik. Het is een keuze van de scheidsrechter en dat kan achteraf wel belangrijk zijn."