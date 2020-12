Angeliño en Kluivert schieten Man United naar huis; goed nieuws voor PSG

Manchester United is dinsdagavond uitgeschakeld in de Champions League. De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer had een punt nodig tegen RB Leipzig, maar verloor in plaats daarvan met 3-2. Angeliño was met een doelpunt en twee assists de absolute uitblinker aan Duitse zijde. Ook Justin Kluivert, die het derde doelpunt voor Leipzig maakte, deelde mee in de feestvreugde. Paris Saint-Germain is zonder de gestaakte wedstrijd tegen Istanbul Basaksehir uit te spelen door naar de volgende ronde. Manchester United gaat na de winterstop verder in de Europa League.

Donny van de Beek begon op de bank bij Manchester United, omdat Solskjaer ervoor koos om met de middenvelders Nemanja Matic, Bruno Fernandes en Scott McTominay te starten. De wedstrijd begon dramatisch voor de Engelsen, die al na twee minuten tegen een achterstand aankeken. Een voorzet van Marcel Sabitzer schoot door tot bij de tweede paal, waar Angeliño de bal ineens hard in de verre hoek knalde: 1-0.

Vlak daarna had Mason Greenwood de gelijkmaker op de schoen, maar de aanvaller van United zag doelman Péter Gulácsi de bal uit de hoek plukken. Aan de overzijde sloeg RB Leipzig direct toe. Angeliño werd aan de linkerkant vrijgespeeld en zijn hoge voorzet belandde bij de tweede paal, waar Amadou Haidara binnen tikte: 2-0. Angeliño voorzag Emil Forsberg luttele minuten later van een bijna niet te missen kans, maar de spits mikte van dichtbij het doel naast.

Na een half uur spelen werd een intikker van Willi Orban afgekeurd, omdat de verdediger van RB Leipzig buitenspel stond in de aanloop. In de rust werd Van de Beek het veld ingebracht op de plek van Alex Telles. Bruno Fernandes raakte in de tweede helft uit een schitterende vrije trap de lat namens United, een minuut later was het raak voor Leipzig. Kluivert, die in de 56ste minuut was ingevallen voor Dani Olmo, reageerde alert op een lage voorzet vanaf de linkerkant van Angeliño en wipte de bal slim over doelman David de Gea heen: 3-0.

Daarmee leek de wedstrijd gespeeld, maar United gaf niet op. In de tachtigste minuut kregen the Red Devils een penalty, toen Greenwood in de zestien onderuit werd geduwd door Ibrahima Konaté. De strafschop werd benut door Bruno Fernandes: 3-1. Twee minuten was het opnieuw raak voor United. Een hoekschop van Bruno Fernandes belandde op het hoofd van Paul Pogba, die de bal in de scrimmage via het hoofd van Harry Maguire, die daar geen weet van had, wist binnen te koppen: 3-2. In de slotfase maakte Nordi Mukiele nog bijna een eigen doelpunt, waarmee United door zou zijn gegaan.