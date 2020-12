Basaksehir stapt van het veld na vermeend racisme door vierde official

De Champions League-wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Istanbul Basaksehir is zojuist na veertien minuten stilgelegd. Er ontstond flinke commotie aan de zijlijn bij de Turkse club en daarbij zou vierde official Sebastian Coltescu assistent-trainer Pierre Webó van Basaksehir racistisch hebben bejegend. De vierde official zou het Roemeense woord 'negru' hebben gebruikt, dat zwart betekent. De Turkse spelers zijn vervolgens van het veld gestapt.

De Roemeense vierde official zou scheidsrechter Ovidiu Hategan hebben willen wijzen op wangedrag van Webó en hem daarbij hebben aangeduid als 'negru'. Dat woord wordt in het Roemeens gebruikt voor 'zwarte man' en is geen scheldwoord. Arbiter Hategan gaf Webó vervolgens een rode kaart vanwege misdragingen langs de lijn. "Why do you say negro?", vroeg Webó vervolgens meermaals aan de vierde official.

Vooral Demba Ba, de spits van Istanbul Basaksehir, werd woedend op vierde official Coltescu. De 35-jarige Senegalees ging heel dichtbij de Roemeense official staan en leek zich vooral af te vragen waarom Wébo als 'zwarte man' werd aangeduid door Cotescu. "Waarom noem je hem een zwarte man?!", schreeuwde Ba. Istanbul Basaksehir heeft direct op Twitter gereageerd door een afbeelding met de tekst 'No to racism' te plaatsen.

Istanbul Basaksehir heeft geëist dat vierde official Cotescu van de wedstrijd wordt gehaald. Die eis werd gehonoreerd: de Italiaanse VAR Marco Di Bello zou het duel afmaken als vierde official. Daarbij zou Cotescu gaan fungeren als VAR, maar Istanbul Basaksehir gaat daar niet mee akkoord: de club eist dat Cotescu helemaal niet meer bij het duel betrokken is. De regels schrijven voor dat er minstens twee officials aanwezig moeten zijn in de VAR-truck, maar er zijn geen andere officials voorhanden.

Inmiddels is duidelijk dat de wedstrijd definitief is gestaakt.

