Twente-fans vieren zege op Ajax met vuurwerk voor huis Ten Hag in Oldenzaal

FC Twente won zaterdagavond verrassend met 1-2 op bezoek bij Ajax en dat heeft Erik ten Hag geweten. Supporters van de club uit Enschede verzamelden zich voor het huis van de Ajax-trainer in Oldenzaal. Daar staken ze vuurwerk af om de overwinning op de Eredivisie-koploper te vieren, zo meldt TC Tubantia zondagavond.

De ploeg van Ron Jans won zaterdag door twee doelpunten van Queensy Menig. De Tukkers kwamen in de eerste helft op voorsprong en zagen Ajax na rust langszij komen. Dusan Tadic maakte geen fout vanaf elf meter. In de slotfase tekende Menig uiteindelijk voor het winnende doelpunt. Volgens het regionale dagblad werd de nederlaag thuis in Oldenzaal er nog eens extra ingewreven bij de trainer en zijn familie. Het is echter onbekend of Ten Hag daadwerkelijk thuis was toen de fans bij zijn huis vuurwerk afstaken.

Ten Hag baalde na afloop van de verliespartij stevig van het optreden van zijn ploeg. “Afgelopen dinsdag van Liverpool kan je verliezen, maar thuis tegen FC Twente niet”, baalde Ten Hag in gesprek met FOX Sports. “Je kan een keer een slechte dag hebben, maar dit kan niet. Dit heeft met mentaliteit te maken. Als je op negentig procent begint, dan is het heel lastig om dat nog om te draaien.” Ajax leek wel met het hoofd bij het belangrijke duel van woensdag met Atalanta in de Champions League. “Natuurlijk zie ik dat gevaar aan komen”, zei Ten Hag. “Maar ik heb ook gefaald. Ik heb dit dus niet kunnen overbrengen.”