FOX Sports speculeert meteen over transfer van FC Twente naar Ajax

De analisten van FOX Sports hebben zaterdagavond genoten van Joël Drommel tijdens de wedstrijd tussen Ajax en FC Twente (1-2). De 24-jarige keeper, vorige maand voor het eerst opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal, verrichtte vier reddingen en viel op met zijn gerichte uittrappen. Drommel is volgens Hugo Borst, Kenneth Perez en Mario Been een potentiële kandidaat om André Onana in de toekomst op te volgen in het doel van Ajax.

Bij FOX Sports wordt een kans uitgelicht die Twente halverwege de tweede helft kreeg. Drommel pikte de bal op in het eigen strafschopgebied en verstuurde meteen een afgemeten lange bal richting Danilo, die opdook achter Jurriën Timber en naast het doel van André Onana schoot. “Wat een pass, hè”, smult Hugo Borst. “Dit is natuurlijk wel een extraatje voor een keeper”, vult Kenneth Perez aan. ”Het gaat natuurlijk om het tegenhouden van de ballen en dat doet hij zeer goed. Maar het is mooi om dit extra te hebben. Hij zag de ruimte en kon het ook uitvoeren.”

Borst ziet in Drommel een geschikte opvolger van Onana, mocht de eerste keeper van Ajax vertrekken. Been en Perez zijn het met elkaar eens dat er in Nederland geen beter alternatief is voor Ajax. De ex-trainer van Feyenoord stelt dat Drommel ‘een groei heeft doorgemaakt’ en dat hij samen met Justin Bijlow zal uitmaken wie de toekomstige eerste keeper van het Nederlands elftal wordt. Ook Arnold Bruggink licht de ontwikkeling van Drommel uit. “Het is waanzinnige knap. Hij werd daar op zijn achttiende neergezet en werd uitgelachen”, memoreert Bruggink. Drommel debuteerde inderdaad op achttienjarige leeftijd, toen hij op 12 september 2015 de kans kreeg in een thuiswedstrijd tegen Ajax (2-2).

“Hij is mentaal wel echt enorm gegroeid”, voegt de oud-aanvaller toe. “Voorheen had hij last van wat aangeleerde dingen, zoals dat hij te vaak op zijn buik landde.Maar hij is veel en veel rustiger geworden. Dat is een enorme pre. Maar het is een groot verschil om bij Twente de tien ballen die je per wedstrijd tegen krijgt te stoppen, of bij Ajax die ene.” Perez denkt dat Drommel nog grote stappen kan gaan zetten. “Ik denk dat hij er enorm van groeit als hij naar het Nederlands elftal gaat. Daar wordt iets scherper geschoten en moet je meer doen om ballen tegen te houden. Dan ziet hij het niveau waar hij naartoe moet.”