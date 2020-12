‘Prijskaartje van 111 miljoen euro’ moet duurste Britse speler ooit opleveren

Jack Grealish maakt dit seizoen grote indruk bij Aston Villa en wordt daardoor de afgelopen tijd andermaal gelinkt aan een stap hogerop. The Villans willen de 25-jarige buitenspeler annex aanvallende middenvelder in januari onder geen beding kwijt en proberen de geïnteresseerde clubs daarom af te schrikken. Volgens de Daily Telegraph is Aston Villa alleen bereid om overeen vertrek van zijn aanvoerder te praten als er een bedrag van 111 miljoen euro op tafel komt.

Met zes doelpunten en zes assists in tien officiële wedstrijden maakt de 25-jarige Grealish een goede seizoensstart door met Aston Villa, dat de tiende plaats in de Premier League bezet. Het leidde de afgelopen tijd andermaal tot speculaties rond de drievoudig Engels international. The Independent schreef twee weken geleden dat de naam van Grealish bovenaan het verlanglijstje staat van Manchester City-manager Josep Guardiola, die zijn eventuele komst zelfs al zou hebben besproken met Kevin De Bruyne.

Manchester United zou Grealish echter ook nog niet uit het oog verloren hebben, ondanks dat met Donny van de Beek een (weliswaar ander type) middenvelder arriveerde op Old Trafford. Tot slot wordt de naam van de aanvoerder van Aston Villa ook gelinkt aan Tottenham Hotspur, dat twee jaar geleden al dicht bij zijn komst was. Destijds viel een transfer naar Noord-Londen op het laatste moment in het water. Ondanks dat Grealish vorig seizoen met 8 doelpunten en 6 assists in 36 competitiewedstrijdn indruk maakte in zijn eerste volledige Premier League-seizoen, slaagde Aston Villa erin om hem in september een verbeterd contract tot medio 2025 lopend contract te laten ondertekenen.

Daardoor heeft Aston Villa een bijzonder goede onderhandelingspositie, wat betekent dat Grealish alleen mag vertrekken als er 111 miljoen euro (100 miljoen pond) voor hem wordt betaald. Indien dat gebeurt, wordt hij de duurste Britse voetballer ooit. Dat record staat nu nog op naam van Gareth Bale, voor wie Real Madrid in 2013 101 miljoen euro naar Tottenham Hotspur overmaakte. Grealish is een jeugdproduct van Aston Villa en speelde voorlopig 196 wedstrijden in de hoofdmacht, waarin hij 31 doelpunten en 37 assists afleverde.