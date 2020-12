‘Tirade na zeperd tegen Real Madrid heeft geen gevolgen voor Koeman’

Ronald Koeman wordt niet bestraft voor zijn kritiek op de VAR na afloop van het duel met Real Madrid (1-3 nederlaag) op 24 oktober, zo verzekert Cadena SER woensdag. Een onderzoek van de Spaanse voetbalbond resulteert niet in een schorsing en een geldboete voor de Nederlandse coach, zo klinkt het. Hierdoor kan Koeman zaterdag gewoon plaatsnemen op de bank van Barcelona tijdens het uitduel met Cádiz.

Koeman was na afloop van El Clásico van ruim een maand geleden woedend op de VAR. De voormalig bondscoach van Oranje vond dat Barcelona een strafschop had moeten hebben en hij zette tevens vraagtekens bij de penalty die Real kreeg toegewezen. Na het laatste fluitsignaal stormde Koeman gelijk richting scheidsrechter Juan Martínez Munuera om zijn beklag te doen. Korte tijd later volgde een hard oordeel over het gebruik van de VAR bij wedstrijden van de Catalaanse grootmacht.

Forse schorsing dreigt voor Ronald Koeman: ‘Ik heb absoluut geen spijt’

De trainer van Barcelona neemt zijn woorden over de VAR niet terug. Lees artikel

"Ik vroeg de scheidsrechter waarom de VAR alleen maar tegen Barcelona is", zo zei Koeman op de persconferentie na afloop van de gevoelige nederlaag van Barcelona tegen Real. "Ik hoop dat iemand me nog meer kan uitleggen over hoe de VAR in Spanje werkt. In meerdere wedstrijden van ons, tegen Sevilla, Getafe en nu Real hebben we geen hulp gehad van de VAR. Het is goed dat de VAR er is, maar dan moet die er wel zijn voor alle clubs", zo luidde het harde oordeel van Koeman.

De uitspraken van Koeman resulteerden in een onderzoek van de Spaanse bond. De Barcelona-trainer riskeerde een schorsing van minimaal vier en maximaal twaalf wedstrijden. Men vond het niet kunnen dat Koeman de integriteit van de arbitrage in LaLiga in twijfel had getrokken. Tevens was het mogelijk geweest dat hij een geldboete van tussen de 601 en 3005 euro had ontvangen, zoals de reglementen van de voetbalbond in Spanje voorschrijven. Cadena SER weet nu echter te melden dat Koeman de dans ontspringt en niet geschorst zal worden.