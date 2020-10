Forse schorsing dreigt voor Ronald Koeman: ‘Ik heb absoluut geen spijt’

De Spaanse voetbalbond heeft een onderzoek gestart naar de kritiek van Ronald Koeman aan het adres van de VAR. De trainer van Barcelona beklaagde zich na de met 1-3 verloren Clásico tegen Real Madrid over de beslissingen van scheidsrechter Juan Martínez Munuera en zette daarna vraagtekens bij de rol van de videoarbiter. “Ik hoop dat ik op een dag meer uitleg krijg over hoe de VAR in Spanje werkt. Na vijf speeldagen is de VAR is vooralsnog alleen tegen Barcelona geweest.”

“De VAR kwam niet in actie bij de overtreding op Lionel Messi in het duel met Sevilla”, doelde Koeman op een moment in de slotfase na een charge van Diego Carlos. “En ook niet toen twee overtredingen van Getafe een rode kaart waard waren. Waarom is de VAR alleen tegen Barcelona? De VAR kan een hartstikke fijn hulpmiddel zijn, maar dan moet het wel bij alle teams toegepast worden.”

De Spaanse voetbalbond gaat intern overleggen of Koeman de integriteitscode heeft overschreden. Mocht de trainer van Barcelona schuldig worden bevonden aan het overtreden van de regels, dan kan hem naast een boete een schorsing worden opgelegd van vier tot twaalf wedstrijden.

Daags voor het Champions League-duel met Juventus werd Koeman op de persconferentie naar zijn mening over het onderzoek gevraagd. “Ik heb absoluut geen spijt over wat ik heb gezegd”, zei de Nederlander vanuit Turijn. “Het ligt niet in mijn handen. Ik heb er verder niets over te zeggen en ik wil het er verder ook niet over hebben.”