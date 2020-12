Onana krijgt steun van De Ligt en Ziyech na blunder op Anfield

Ajax-keeper André Onana ging dinsdagavond opzichtig in de fout in de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool. Door zijn fout gingen de Amsterdammers met 1-0 onderuit op Anfield. Na afloop erkende Onana schuld in gesprek met diverse media en ook op Instagram steekt hij de hand in eigen boezem. “Het maken van fouten is onderdeel van het voetbal en het leven. Dit is een extra reden om te blijven vechten zoals ik dat doe sinds de dag dat ik dit shirt draag. What doesn’t kill me, will only make me stronger”, aldus Onana.

Onder zijn post krijgt hij veel bijval van ploeggenoten en voormalig ploeggenoten. Onder meer David Neres, Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech, Daley Blind en Davy Klaassen reageren. "The Best", roemt Juventus-verdediger De Ligt zijn voormalig ploeggenoot. Ziyech stuurt hartjes en Patrick Kluivert schrijft: "Precies, André!" Spelers als Frenkie de Jong, Donny van de Beek, Noa Lang en Sergiño Dest liken de post.