Derksen noemt ‘grootste teleurstelling’ bij Ajax: ‘Ze hebben geen inbreng gehad’

Ajax ging dinsdagavond in de voorlaatste groepswedstrijd van de Champions League met 1-0 onderuit op bezoek bij Liverpool. Een fout van doelman André Onana leidde het enige doelpunt van het treffen op Anfield in, dat werd aangetekend door Curtis Jones. Johan Derksen noemt vleugelaanvallers David Neres en Antony na afloop in de studio van SBS6 de ‘grootste teleurstelling’ aan de zijde van Ajax.

“De grootste teleurstelling vond ik het volledig falen van de vleugelspitsen van Ajax. Die hebben geen inbreng gehad. Dan denk ik: waarom laat je die staan? Die kan je tot de kerst laten staan, maar die brengen niks”, zo geeft Derksen te kennen. Antony maakte de negentig minuten vol, terwijl Neres na 81 minuten spelen vervangen werd door Lassina Traoré. “Ik vind dat Ajax het nog best goed gedaan heeft, als je meerekent dat de vleugelspitsen niet meegedaan hebben.”

“Die buitenspelers hebben we niet gezien vandaag”, beaamt mede-analist Wim Kieft. Presentator Wilfred Genee wijst op het feit dat Neres de ‘afgelopen weken prachtige acties maakte’. De Braziliaanse buitenspeler verzorgde dit seizoen voorlopig twee doelpunten en een assist in elf officiële wedstrijden. “Ze waren allebei te bescheiden”, wijst Kieft op Neres en landgenoot Antony. “Neres is iemand die moet gaan.”

“Dat deed hij nooit. Hij kapte altijd de bal af en legde ‘m weer breed. Promes is een tikkeltje uit de gratie, lijkt het wel. Beide heren op de vleugel waren aan vervanging toe, maar Promes was blijkbaar geen kandidaat”, gaat Derksen verder. Quincy Promes was vorig seizoen goed voor 16 doelpunten en 5 assists in 27 officiële wedstrijden. In deze jaargang staat de teller op vier doelpunten en een assist in veertien duels, waarvan vijf als basisspeler.

“Kan je nagaan hoe hij er bij loopt momenteel”, zo haakt Kieft in. “Die jongen deed het toch vorig jaar beter. Hij had een heel hoog rendement en hij kon ook achter de spits spelen, al was dat niet zijn favoriete plek. Promes scoorde vooral heel veel en vanaf het moment dat je hem in het begin van dit seizoen zag lopen, vraag je je af wat er in de vakantie gebeurd is. Hij is geen schim van zichzelf, hij loopt met zijn kop omlaag.”