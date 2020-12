De man van de wedstrijd van Ajax was niet Perr Schuurs of Ryan Gravenberch

Ajax is er dinsdagavond niet in geslaagd een goed resultaat mee te nemen uit Liverpool. In de vijfde groepswedstrijd van de Champions League verloor de ploeg van Erik ten Hag met 1-0 van the Reds. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van Ajax met een rapportcijfer.



Spelersrapport Ajax tegen Liverpool

SPELER CIJFER André Onana 4,5 Noussair Mazraoui 8 Perr Schuurs 6,5 Daley Blind 5 Nicolás Tagliafico 7,5 Davy Klaassen 6 Edson Álvarez 6,5 Ryan Gravenberch 7 Antony 4,5 Dusan Tadic 5,5 David Neres 5,5

André Onana: 4,5

Een zeldzame, maar kapitale inschattingsfout van de doelman werd na een klein uur hardhandig afgestraft door Liverpool. De doelman dacht een voorzet van Neco Williams te kunnen laten lopen, maar had er niet op gerekend dat Curtis Jones bij de tweede paal opdook om de score te openen. Onana herpakte zich kort daarna door een doorgebroken Salah te dwingen om uit te wijken, maar zorgde vervolgens wel voor wat problemen door laconiek te handelen in de opbouw. Zes minuten voor het einde van de wedstrijd was Onana snel bij het gras en hield hij op knappe wijze een laag schot van Firmino uit het doel.

De openingstreffer van Curtis Jones bij Liverpool - Ajax

Noussair Mazraoui: 8

Op de belangrijke momenten bleek de rechtsback immer een betrouwbare kracht voor Ajax. Hij veroverde de bal in de achtste minuut van Mané en zat de aanvaller in het begin van de tweede helft nog eens dwars, na een goede loopactie en dito tackle van achteren. Mazraoui stopte bovendien Diogo Jota af toen de spits een nagenoeg vrije doortocht leek te hebben na een slordige kopbal van Neres. Met een mooi afstandsschot was de vleugelverdediger in de eerste helft dicht bij een doelpunt, maar keeper Caoimhin Kelleher bracht redding. Kort na de pauze probeerde hij het vanbinnen het strafschopgebied, maar opnieuw zat Kelleher in de weg.

Perr Schuurs: 6,5

Schuurs was in de eerste helft misschien wel de beste speler aan de zijde van Ajax. Sadio Mané, een van de beste aanvallers ter wereld, kende een moeilijke avond tegen de jonge verdediger: Schuurs gebruikte zijn lichaam goed in de duels met de snelle buitenspeler en zette op de juiste moment tackles in. Wel kwam Schuurs goed weg met een gele kaart voor een overtreding op Mané in de eerste helft. Hij begon weifelend aan de wedstrijd en was ook in de tweede helft lang niet altijd betrouwbaar. Met een zwakke terugspeelbal op Onana leidde hij een grote kans van Salah in, terwijl hij Roberto Firmino uit het oog verloor voorafgaand aan diens grote kans na 83 minuten.

Daley Blind: 5

In verdedigend opzicht kende Blind niet zijn sterkste optreden voor Ajax. Hij stapte verkeerd uit voorafgaand aan een vroeg schot van Curtis Jones dat tegen de paal belandde en was niet altijd overtuigend in duels. Op de helft van de tegenstander was de passing van Blind niet zuiver genoeg, wat er onder meer toe leidde dat Schuurs een gele kaart moest pakken om Mané af te stoppen. Ditmaal was de bijdrage van Blind in de opbouw ook minder groot dan doorgaans het geval is. Positieve momenten van de verdediger waren een afgemeten crosspass op Antony na zeven minuten en een goede verdedigende ingreep kort daarna, toen Blind rugdekking verleende en Mané aftroefde.

Nicolás Tagliafico: 7,5

De aanvallen van Liverpool kwamen met name over de linkerflank, dus hoefde Tagliafico niet vaak op te treden. Als dat wel zo was, maakte hij zelden een fout. Zo haalde Tagliafico de bal zeven minuten na de pauze weg uit het strafschopgebied en volgde tien minuten later een goede tackle op Mohamed Salah, die richting het doel stormde. Halverwege de eerste helft leverde de linksback een scherpe voorzet op Klaassen, die echter in buitenspelpositie stond toen hij een kopkans kreeg.

Davy Klaassen: 6

Klaassen kende een goede eerste helft. Hij hielp het spel van Ajax vooruit, was sterk onder druk en combineerde goed met zijn ploeggenoten op de helft van Liverpool. Maar na de pauze daalde het niveau van de middenvelder. Hij liet een grote kopkans onbenut, liet de bal te ver van de borst stuiten na een goede voorzet van Neres en was niet meer zo sterk in de duels. Klaassen had soms iets te veel tijd nodig en had juist uit deze wedstrijd meer rendement moeten halen.

Davy Klaassen werd in de tweede helft gevaarlijk met een kopbal

.

Edson Álvarez: 6,5

De middenvelder werd verrassenderwijs opgesteld door Erik ten Hag en zijn taak was om de angel uit counters van Liverpool te halen. Die opdracht vulde Álvarez met name in de eerste helft goed in. Zo torpedeerde hij Jota op een gevaarlijk moment, vijf minuten voor rust, en dat was niet zijn enige goede sliding van de wedstrijd. In het tweede bedrijf oogde hij desondanks minder zeker. Zo resulteerde slordige pass op Blind resulteerde in een rappe tegenaanval en een grote kans voor Salah. Na 68 minuten maakte Álvarez plaats voor Zakaria Labyad.

Ryan Gravenberch: 7

De jeugdige Ajacied speelde in de eerste helft met de benodigde bravoure op Anfield. Zijn wedstrijd begon met enkele goed getimede slidings en een goede breedtepass aan Tagliafico; kort voor rust kapte hij op fraaie wijze enkele tegenstanders uit, alvorens over te schieten. Aan het begin van de tweede helft liet Gravenberch na om iemand te dekken toen Mané een dreigende voorzet afleverde, maar gelukkig voor de middenvelder leverde de kans niets op voor Williams. Hij kwam na de pauze minder voor in het stuk, maar veroverde in de gehele wedstrijd wel acht keer de bal: geen enkele Ajacied deed dat vaker.

Antony: 4,5

Voor een buitenspeler van Ajax bracht Antony te weinig. Er ging niet genoeg dreiging uit van de rechtsbuiten, die bovendien niet doortastend genoeg was in de momenten waarop hij zich kon onderscheiden. Na achttien minuten kapte hij goed naar binnen in het strafschopgebied, maar vloog zijn schot ver naast en over; halverwege de tweede helft volgde en slappe roller. Het beste moment van Antony was een messcherpe voorzet op invaller Klaas-Jan Huntelaar, die kort voor tijd tegen Kelleher kopte.

Dusan Tadic: 5,5

Na vier minuten had Tadic eigenlijk voor eigen succes moeten gaan, maar verstuurde hij in het strafschopgebied een pass die bij niemand aankwam. Er volgden wel enkele goede ballen: een steekpass op Neres halverwege de eerste helft, een getoucheerde voorzet die een minuut later bijna bij Klaassen belandde, een goede steekpass op Antony na 63 minuten en enkele fraaie combinaties met Neres aan de zijlijn. Wel verloor Tadic achttien keer de bal, het hoogste aantal van alle spelers op het veld, en dolf hij in veel onderlinge duels het onderspit. Tadic staat er juist om duels te winnen en de bal vast te houden voor zijn ploeg.

David Neres: 5,5

Neres kende zijn beste fase in het eerste kwartier na rust. Het gevaar kwam bij Ajax in die fase vanaf zijn flank; het had weinig gescheeld of Neres had een bijdrage geleverd aan een of meerdere doelpunten. Klaassen kopte naast uit een scherpe voorzet van de Braziliaan en kreeg na een uur een nieuwe pass van Neres, die hij niet goed controleerde. Zelf schoot de buitenspeler uit kansrijke positie tegen de buitenkant van de paal. Die inzet had eigenlijk een doelpunt moeten opleveren voor Ajax en over het geheel was zijn rendement te laag. Tien minuten voor tijd moest Neres de strijd staken na een duel met Williams.