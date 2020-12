Bijval voor ‘fantastische voetballer’ van Ajax: ‘Die kritiek was belachelijk’

Daley Blind was niet fit genoeg voor de uitwedstrijd van Ajax tegen FC Emmen (0-5) van afgelopen zaterdag. De centrumverdediger, tevens inzetbaar als middenvelder, is echter weer van de partij in de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool van dinsdagavond. Een goede zaak, zo oordeelt Mike Verweij. De clubwatcher heeft Blind hoog zitten en snapt niet waarom hij onlangs zoveel kritiek kreeg tijdens het Nations League-duel van Oranje met Polen (1-2).

Blind zou in één-op-één-situaties kwetsbaar zijn, zo luidde het oordeel na de interland van het Nederlands elftal in Polen. "In mijn optiek was die kritiek belachelijk", stelt Verweij dinsdag in een video-item van De Telegraaf. "Ook omdat Blind in Oranje in zijn zwakte kwam te spelen, met name door het spel van de middenvelders. De ruimtes werden daardoor veel en veel te groot. Daardoor kwam hij in de problemen. Maar Daley Blind is gewoon een fantastische voetballer en in balbezit heb je hem ook gewoon nodig. Met zijn spelinzicht is hij een meerwaarde en opbouwend is hij zó ontzettend sterk."

"Maar het is wel de vraag of hij als middenvelder wordt gebruikt tegen Liverpool, dat werd hij in de thuiswedstrijd, of als verdediger. Als hij op het middenveld staat zou Lisandro Martínez achterin kunnen staan. Die speelde ook tegen FC Emmen, omdat Blind er niet bij was in die wedstrijd. Dat zou een optie kunnen zijn. Maar ik heb het gevoel, maar hou me ten goede, want we weten de opstelling nog niet. Maar Ajax is in een dusdanige flow met Blind achterin, dat ik denk dat Erik ten Hag dat zo laat staan."

Verweij vindt het daarnaast logisch dat Liverpool-manager Jürgen Klopp complimenteus is over Ajax. "Dat is wel iets dat ze de afgelopen jaren hebben afgedwongen, met hele goede groepsfases in de Champions League. En dat is ook waar Edwin van der Sar en Marc Overmars naar streven. Ajax gewoon weer laten meetellen in Europa. En als je zulke mooie woorden hoort (van Klopp, red.) dan lukt dat aardig."

Klopp liet zich maandag op de persbijeenkomst voorafgaand aan de clash met Ajax zeer positief uit over de formatie van collega Ten Hag. "Het is duidelijk dat Ajax een goed team is. Ze vliegen door de competitie, staan bovenaan en boeken grote overwinningen. Er komen spelers terug. Dus ja, ik verwacht een spannende wedstrijd. Drie punten zouden fantastisch zijn. Het zou ons enorm helpen. Het is een belangrijke wedstrijd tegen een goed team. Dat is ook hoe we deze wedstrijd benaderen", zo verklapte Klopp.