Vermoedelijke opstelling Ajax: Antony én David Neres tegen Liverpool?

Ajax heeft kwalificatie voor de laatste zestien in de Champions League volledig in eigen hand, zelfs wanneer er vanavond verloren wordt van Liverpool. Alles zal aankomen op de laatste wedstrijd in de groepsfase thuis tegen Atalanta. De ploeg van trainer Erik ten Hag kan daardoor vrijuit voetballen op Anfield, waar het een zwaar gehavend Liverpool treft. Atalanta profiteerde vorige week al van de vele blessures bij the Reds en Ajax hoopt vanaf 21.00 uur hetzelfde te doen.

Aan het zelfvertrouwen zal het niet liggen bij Ajax. De koploper van de Eredivisie scoort dit seizoen aan de lopende band. Afgelopen zaterdag kon Ten Hag een aantal spelers rust geven tegen FC Emmen. Op bezoek in Drenthe hoefden de Amsterdammers niet diep te gaan om met 0-5 te winnen. Ajax kwam blessurevrij uit het duel met Emmen en kent zodoende een perfecte voorbereiding op de wedstrijd van vanavond. Voor Liverpool is het een ander verhaal. De nummer twee van de Premier League heeft het dit seizoen zwaar in meerdere opzichten. Manager Jürgen Klopp zag de afgelopen weken de ene na de andere speler wegvallen met een blessure. De ziekenboeg zit al weken vol, waardoor Klopp weinig smaken overhoudt. Virgil van Dijk, Thiago Alcántara, Alex Oxlade-Chamberlain, James Milner, Joe Gomez, Naby Keïta, Xherdan Shaqiri en Trent Alexander-Arnold kunnen door blessures niet in actie komen.

Klopp uitte de afgelopen weken in de media al meerdere keren zijn onvrede over het drukke programma. Ook tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel met Ajax deed hij zijn beklag. “Mijn spelers brengen meer tijd door met onze medische staf en masseurs dan met mij. We kunnen nauwelijks trainen. Het is echt een heel drukke periode. Maar we gaan ervoor zolang we elf spelers kunnen opstellen”, zei Klopp. De Duitse trainer zou in deze fase van het seizoen graag willen rouleren in zijn elftal. “Maar daar heb ik simpelweg niet genoeg spelers voor." Ondanks de vele blessuregevallen kreeg Liverpool ook goed nieuws, want Jordan Henderson is hersteld van een liesblessure. De middenvelder maakte afgelopen zaterdag zijn rentree in het duel met Brighton & Hove Albion (1-1). “Het is goed en mooi dat hij terug is”, aldus Klopp.

Ten Hag: 'We moeten ons eigen spel spelen tegen Liverpool'

Vooruitkijkend naar het duel met Ajax sprak Klopp zich lovend uit over de koploper van de Eredivisie. “Ajax heeft gewoon een goed team. Sinds onze wedstrijd in Amsterdam vliegen ze door de Eredivisie heen. Ze boeken grote resultaten en staan duidelijk bovenaan. Ik verwacht dan ook een moeilijke wedstrijd tegen een prima elftal”, zei Klopp. Liverpool won de eerste groepswedstrijd in de Champions League met 0-1 in de Johan Cruijff ArenA door een eigen doelpunt van Nicolás Tagliafico. Ajax liet in dat duel veel kansen liggen en maakte in verdedigend opzicht een kwetsbare indruk. Ten Hag denkt dat zijn ploeg momenteel veel verder is dan toen. “Het is zeker zo dat we sterker zijn dan voor het thuisduel met Liverpool. We zijn beter op elkaar ingespeeld, bij een aantal spelers is de vorm groeiende en daardoor presteert het team ook beter”, aldus Ten Hag.

De Ajax-trainer hoopt dat zijn ploeg geleerd heeft van de verloren thuiswedstrijd tegen Liverpool. “De belangrijkste les is dat we moediger moeten zijn. Als we dat thuis waren geweest, had er meer ingezeten, want we hebben de kansen gecreëerd, maar ze niet afgerond”, zei de trainer maandag tijdens het persmoment, geciteerd door De Telegraaf. “En ik denk dat we er nóg meer hadden kunnen creëren als we iets meer lef hadden getoond. We zullen proberen ons eigen spel te spelen. Natuurlijk weten we dat er een grote mate van pressie komt. Dus zullen we goed aan de bal moeten zijn en de ruimte achter de laatste linie proberen te benutten. De structuren bij Liverpool zijn altijd hetzelfde. De hand van de technische staf, van de manager (Klopp, red.), is herkenbaar. We weten hoe we daarop moeten inspelen.”

Waar Liverpool met een overvolle ziekenboeg kampt, zijn de kopzorgen bij Ten Hag minder groot. Mohammed Kudus is de enige speler uit de selectie die door een blessure niet inzetbaar is. De Ghanese middenvelder raakte in de thuiswedstrijd al snel geblesseerd aan zijn knie en werkt achter de schermen hard aan zijn rentree. Afgelopen zaterdag ontbrak Daley Blind in de wedstrijdselectie. De routinier viel in het met 3-1 gewonnen duel met FC Midtjylland uit met een blessure. Ten Hag zou later verklaren dat er kramp kwam opzetten bij de linkspoot. Tegen Emmen deed Blind niet mee omdat hij niet helemaal fit was, maar maandag stapte hij gewoon op het vliegtuig naar Engeland. Ook Noussair Mazaraoui en Ryan Gravenberch zijn niet helemaal okselfris, maar volgens het Algemeen Dagblad is de verwachting dat zij in staat zijn om te spelen en net als Blind aan de aftrap verschijnen op Anfield.

Waar Ten Hag tegen Midtjylland nog koos voor Lassina Traoré in de punt van de aanval, verwacht de krant dat de spits uit Burkina Faso vanavond genoegen moet nemen met een plek op de bank. Het dagblad denkt dat Dusan Tadic in de spits begint, terwijl de flanken bezet gaan worden door de Brazilianen Antony en David Neres. Het middenveld van de Amsterdammers zal bestaan uit Davy Klaassen, Ryan Gravenberch en Zakaria Labyad. Laatstgenoemde krijgt de laatste weken het vertrouwen van Ten Hag en hij lijkt achter de spitsen te gaan starten. In de achterhoede zal het centrum gevormd worden door Perr Schuurs en Blind.

De vermoedelijke Ajax-opstelling volgens het Algemeen Dagblad.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Labyad, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres.

Vermoedelijke opstelling Liverpool: Alisson; N. Williams, Matip, Fabinho, Robertson; Jones, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.