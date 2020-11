Lange wachten van Donny van de Beek wordt beloond

Donny van de Beek maakt zondag zijn basisdebuut in de Premier League. De middenvelder verschijnt voor het eerst aan het startsignaal van een competitiewedstrijd van Manchester United, het uitduel met Southampton. De Nederlander zat tot zondag acht keer op de bank en mocht zesmaal als invaller het veld betreden.

Manchester United treedt met twee wijzigingen aan ten opzichte van de ploeg die afgelopen week Basaksehir met 4-1 in de Champions League klop gaf. Mason Greenwood start in de aanval, terwijl Nemanja Matic op het middenveld plaatsneemt. Dat gaat ten koste van Edinson Cavani, die op de bank plaatsneemt, en Anthony Martial, die niet tot de wedstrijdselectie behoort.

Paul Pogba en Scott McTominay zijn niet van de partij. De Fransman miste al de laatste twee duels door een enkelblessure, terwijl McTominay door een spierblessure evenmin inzetbaar is. De reservebank bestaat uit Dean Henderson, Axel Tuanzebe, Brandon Williams, Timothy Fosu-Mensah, Juan Mata, Cavani en Daniel James.

Het is nog onduidelijk in wat voor rol Van de Beek zal spelen en voor welk systeem Ole Gunnar Solskjaer heeft gekozen op het St Mary's. Naast de Nederlander en Matic zijn ook Fred en Bruno Fernandes opgesteld. Met Marcus Rashford en Greenwood als enige échte aanvallers zou de Oranje-international in een rol vanaf de flank kunnen komen.

Opstelling Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Telles; Matic, Fred, Van de Beek, Fernandes; Greenwood, Rashford