Doelpuntenmachine Ajax op volle toeren: een voorschot op de landstitel?

Ajax boekte zaterdag op bezoek bij FC Emmen de zesde overwinning op rij in de Eredivisie. De ploeg van trainer Erik ten Hag won kinderlijk eenvoudig met 0-5 op De Oude Meerdijk. Halverwege leidde Ajax al met 0-3 door goals van Davy Klaassen, Zakaria Labyad en Lassina Traoré, waarna invaller Jurgen Ekkelenkamp en Quincy Promes in de tweede helft trefzeker waren tegen het zwakke Emmen, dat vrijwel niets creëerde.

Ajax werd zaterdag de vierde ploeg ooit die minstens 42 keer scoorde in de eerste tien speelronden van een Eredivisie-seizoen, na Feyenoord in 1960/61, PSV in 1987/88 en PSV in 1999/2000. De club uit Rotterdam kwam tot 43 doelpunten, waarna PSV daar tweemaal met 45 doelpunten overheen ging. Saillant: deze teams werden allemaal landskampioen van Nederland in die betreffende voetbaljaargang.

Perr Schuurs gaat na dikke zege van Ajax in op geruchten over Liverpool

Ten Hag zag een hongerig Ajax in Drenthe. “Drie punten, vijf keer scoren en de nul, prima. En dat is goed om te zien”, erkende de oefenmeester in gesprek met FOX Sports. “We hebben de wedstrijd weer goed aangepakt tegen een compact Emmen. Als je er dan een aantal keer doorheen speelt en op voorsprong komt, dan ziet zo'n wedstrijd er eenvoudig uit. Maar dat ligt natuurlijk aan ons, aan hoe je begint. Dat is de hongerigheid, ze willen goals maken, dat stralen ze ook uit.”

Als we het gemiddelde uit de eerste tien speeldagen van de Eredivisie nemen, dan kan Ajax aan het einde van de rit zomaar op 143 goals eindigen. Dat zou een flinke verbetering van het clubrecord zijn. In 1966/67 kwam Ajax tot 122 doelpunten in 34 competitieduels. “De weg is nog ongelooflijk lang. We moeten nog tegen de topploegen spelen”, wees Ten Hag naar de maand januari. “Dat is nog veel te voorbarig. We moeten vooral blijven werken aan het spel, het moet beter. En dan zien we wel, aan het eind van de rit willen we bovenaan staan.”

Ajax kwam voor het eerst sinds april 2013 tot minstens twaalf schoten op doel in twee Eredivisie-duels op rij: dertien tegen Heracles Almelo in de vorige speelronde en twaalf tegen FC Emmen. Van de vijftien veldspelers die in actie kwamen namens Ajax tegen FC Emmen was volgens de statistieken van Opta alleen Ryan Gravenberch niet direct betrokken bij een doelpoging (schot of kans gecreëerd).

Voor Ajax was het overigens ook alweer de vierde keer op rij dat het vijf goals maakte tegen FC Emmen. De vorige drie wedstrijden eindigden in 5-0, 2-5 en 5-0. Ook dat is een unicum: nooit maakte Ajax tegen één tegenstander vijf goals in vier opeenvolgende wedstrijden.

Ajax beleeft de beste competitiestart sinds 2006/07, toen het na tien duels ook op 27 punten stond. Door de ruime zege loopt de voorsprong van Ajax op nummer twee Vitesse op tot vijf punten, maar het team van Thomas Letsch speelt zondag om 12.15 uur nog thuis tegen Fortuna Sittard. Het volgende duel van Ajax is de Champions League-wedstrijd dinsdag op Anfield tegen Liverpool.