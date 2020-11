De nieuwe trainer van Feyenoord? ‘Natuurlijk koester ik warme gevoelens’

Het is voorlopig nog de vraag wie volgend seizoen de trainer van Feyenoord is. Dick Advocaat, die momenteel aan het roer staat in Rotterdam-Zuid, is in het bezit van een aflopend contract en het is nog niet duidelijk of er van beide kanten een intentie bestaat om deze verbintenis te verlengen. Mocht Advocaat na dit seizoen vertrekken, is Jon Dahl Tomasson een van de namen die reeds aan Feyenoord werd gelinkt.

“Het is een super normale vraag, maar ik zie geen reden om er op in te gaan”, geeft Tomasson te kennen tegenover RTV Rijnmond als het trainerschap bij Feyenoord ter sprake komt. De Deense oud-aanvaller speelde verspreid over twee periodes in Rotterdam: tussen 1998 en 2002 en 2008 en 2011. Verder droeg hij tijdens zijn actieve loopbaan het shirt van Køge, sc Heerenveen, Newcastle United, AC Milan, VfB Stuttgart en Villarreal.

Tomasson staat sinds januari van dit jaar aan het roer bij Malmö FF.

“Natuurlijk weet iedereen dat ik warme gevoelens koester voor Feyenoord. Af en toe sms ik nog met Paul Bosvelt en ook met andere oud-spelers heb ik nog contact. Maar ik zit bij Malmö en praat niet over andere clubs. Natuurlijk ben ik ambitieus, maar de link met Feyenoord neem je maar voor je eigen rekening. Hoe mijn band is met Frank Arnesen? Ehm, dat was een Deense voetballer toch?”, zo ontwijkt Tomasson de vraag naar de verstandhouding met zijn landgenoot Arnesen, de technisch directeur van Feyenoord.

Tomasson staat momenteel aan het roer bij Malmö FF, waar hij onlangs de Zweedse landstitel mee veroverde. “Het verwachtingspatroon is hier extreem hoog. Ik ben wel gewend om daarmee om te gaan. Het geeft mij energie”, vertelt de 112-voudig Deens international. Hij kwam bij Malmö terecht via Excelsior (assistent- en hoofdtrainer), Roda JC Kerkrade, Vitesse (assistent) en de Deense nationale ploeg (assistent). Tomasson ziet zichzelf niet zo snel meer ergens assistent worden. “Zeg nooit nooit, maar ik denk er niet direct aan. Al weet je het nooit. Alfred Schreuder zit nu ook bij Barcelona.”

De 44-jarige Deen omschrijft zijn eigen filosofie als ‘uitgaan van balbezit, maar wel direct richting het doel’. “En zonder de Hollandse ziekte, want met balbezit win je geen wedstrijden. In Nederland wordt positiespel om het positiespel gespeeld. Het gaat om winnen. Wij willen met Malmö heel flexibel kunnen zijn. Soms zetten we hoog druk, dan weer laag. Dat moet in het moderne voetbal, waarin het met name om passing en positiewisselingen draait.”